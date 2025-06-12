Poznato zašto je Crna Gora dobila 80 miliona eura bespovratne pomoći

Crna Gora je danas zvanično dobila 80 miliona eura bespovratne podrške iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA III) kako bi sprovela reforme radi članstva u EU.

Ministar finansija u Vladi Crne Gore Novica Vuković istakao je da će ta sredstva biti direktno usmjerena na reforme koje će unaprijediti kvalitet života građana kroz jačanje zapošljavanja, socijalne uključenosti, zaštitu životne sredine i odgovor na klimatske promjene.

Sredstva su dostupna kroz dva višegodišnja finansijska sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske unije: Operativni program za zapošljavanje i socijalnu inkluziju (2024–2027) i Operativni program za zaštitu životne sredine i klimatske promene (2024–2027).

Ukupno 48,5 miliona eura opredijeljeno je za oblast zaštite životne sredine i klimatskih promjena, a 31,6 miliona eura namijenjeno je zapošljavanju i socijalnoj inkluziji, prenosi RTCG.

Kako se navodi, Zavod za zapošljavanje Crne Gore spreman je da sprovede mjere koje će omogućiti veće zapošljavanje, aktivno uključivanje u društvo i smanjenje socijalne isključenosti.

Operativni program za zaštitu životne sredine i klimatske promjene podržava projekte usmjerene na očuvanje prirodnih resursa, unapređenje sistema upravljanja otpadom, dostizanje evropskih standarda u oblasti životne sredine u skladu sa Poglavljem 27 pregovaračkog procesa.