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HRVATSKA

Snažno nevrijeme opustošilo Istru: Udari vjetra i do 110 km na sat, ima i povrijeđenih

Prema izvještajima hrvatskih medija, ima i povrijeđenih, a pričinjena je i značajna materijalnu štetu.

Nevrijeme u Istri. IstraMet/Facebook

M. Až.

16.6.2025

Istru je danas zahvatilo snažno nevrijeme, praćeno vjetrom čija je brzina dostizala i do 110 kilometara na sat.

Prema izvještajima hrvatskih medija, ima i povrijeđenih, a pričinjena je i značajna materijalnu štetu.

Civilna zaštita saopćila je da je oluja oko 19 sati pogodila područje Istarske županije.

- Županijski centar 112 Pazin zaprimio je najviše dojava s područja Rovinja. U kampovima Porton Biondi i Amarin došlo je do pada stabala, pri čemu je povrijeđeno više osoba. Padovi stabala zabilježeni su i na području Pule te širem području Poreča. Na terenu su hitne službe - navodi se u saopćenju Civilne zaštite.

Prema podacima IstraMeta, velika materijalna šteta zabilježena je širom Istre.

# NEVRIJEME
# ISTRA
# HRVATSKA
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