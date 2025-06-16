Snažno nevrijeme opustošilo Istru: Udari vjetra i do 110 km na sat, ima i povrijeđenih

Istru je danas zahvatilo snažno nevrijeme, praćeno vjetrom čija je brzina dostizala i do 110 kilometara na sat.

- Županijski centar 112 Pazin zaprimio je najviše dojava s područja Rovinja. U kampovima Porton Biondi i Amarin došlo je do pada stabala, pri čemu je povrijeđeno više osoba. Padovi stabala zabilježeni su i na području Pule te širem području Poreča. Na terenu su hitne službe - navodi se u saopćenju Civilne zaštite.

Prema podacima IstraMeta, velika materijalna šteta zabilježena je širom Istre.