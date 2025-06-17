Vučić o sukobu Izraela i Irana: Amerika se direktno miješa, Srbija želi smirivanje situacije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da se Sjedinjene Američke Države (SAD) direktno miješaju u aktuelni sukob između Izraela i Irana, a da Srbija želi smirivanje situacije, prenosi Anadolu.

- Amerika se miješa direktno, tu nema nikakve filozofije. Mi želimo smirivanje situacije, imamo prijateljski odnos prema oba naroda - rekao je Vučić u razgovoru za RTS.

"Problem za sve"

Upozorio je na posljedice tog sukoba na globalnom nivou i naveo primjer porasta cijene nafte.

- To donosi problem za Ameriku, za Njemačku, za evropsku ekonomiju, a onda i za nas naravno - rekao je Vučić.

On je dodao da bi mogao da priča o ekonomiji i da Srbija nije na drugi način uključena u te sukobe.

Posjeta Emiratima

Vučić je ovom prilikom najavio svoju posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje će, kako je kazao, razgovarati sa jednim od najvažnijih ljudi današnjice šeikom Muhamedom Bin Zajedom Al Nahjanom.

- Idem svuda po svijetu da pozivam investitore da dođu u našu zemlju, da se vrate u našu zemlju, da je ponovo posmatraju kao dobru uglednu destinaciju za investicije za napredak zemlje i da se vratimo na stari put uspjeha i napretka - rekao je Vučić.

Regionalne napetosti eskalirale su od petka, kada je Izrael pokrenuo koordinirane zračne napade na više lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je potaknulo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti saopćile su da je od petka u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 ljudi, a stotine ljudi je ozlijeđeno.

Iran je sa svoje strane saopćio da je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 224 ljudi, a više od 1.000 ih je ranjeno.