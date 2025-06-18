Policija objavila snimak hapšenja vojnika osumnjičenog za dvostruko ubistvo: Nakon likvidacije, otišao da čuva predsjednika Hrvatske

Kako su naveli iz policije, osumnjičeni vojnik se motociklom dovezao do zgrade, pričekao par u garaži te ih tamo usmrtio s više hitaca. Nakon toga je predao motocikl pomagaču, uzeo svoj auto te otišao na posao na Pantovčak jer je pripadnik Počasno-zaštitne jedinice koja, između ostalog, čuva i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

Vojnik koji je osumnjičen da je u Zagrebu brutalno likvidirao ženu i njenog partnera uhapšen, a policija Hrvatske je objavila snimak. Sumnja se da je riječ o naručenom ubistvu.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da se 13. juna 2025. oko 17 sati, prema unaprijed dogovorenom planu s osumnjičenim 31-godišnjakom, a u namjeri da usmrti 30-godišnjakinju i 38-godišnjaka, osumnjičeni 29-godišnjak motociklom dovezao do stambene zgrade u Ulici Črna voda u Zagrebu.

Nakon što je svoj motocikl parkirao pokraj stambene zgrade, sumnja se, ušao je u otvoreni prostor garaže stambene zgrade te se prikrio čekajući dolazak oštećenih. Petnaestak minuta iza 18 sati, oštećeni su ušli u garažu i sjeli u parkirani automobil, a osumnjičeni vojnik im je pritrčao i s vozačeve strane ispalio više hitaca u ubijene.

Osumnjičeni 29-godišnjak je ponio sa sobom oružje i motociklom pobjegao s mjesta ubistva, a nekoliko ulica dalje ga je čekao pomoćnik od kojeg je preuzeo svoj automobil kojim je zatim otišao na posao na Pantovčak.

Pomoćnik je uzeo njegov motocikl i parkirao ga na trotoar ispred stambene zgrade u kojoj živi osumnjičeni vojnik.

Policija je uhapsila obojicu, a videosnimak hapšenja je objavila na svom zvaničnom YouTube kanalu.