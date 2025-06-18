Hrvatski ministar Grlić Radman najavio evakuaciju diplomata iz Izraela i Irana

Hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je evakuaciju hrvatskih diplomata iz Izraela i Irana.

- S obzirom na to da i druge zemlje evakuiraju svoje diplomate i predstavništva iz Teherana, odlučeno je da ćemo i mi evakuisati ambasadore i diplomate iz Teherana preko sigurnih graničnih prijelaza koje koriste i drugi diplomati. Također će se provesti takva evakuacija i za ambasadu, odnosno diplomate iz Tel Aviva - rekao je Grlić Radman novinarima nakon sjednice vlade.

Na pitanje kada će krenuti evakuacija iz Tel Aviva, rekao je da je ministarstvo u stalnom kontaktu s ambasadoricom, javlja Index.hr.

- Vidjeli ste što se dogodilo kolegi u stambenom objektu gdje mu je stan potpuno uništen. Tri metra od njega dogodila se ta strašna eksplozija. Općenito je čudo da je uopće preživio takvu razornu eksploziju - naveo je Grlić Radman.

On je govorio o hrvatskom konzulu Ivici Sertiću i njegovoj supruzi Katici koji su lakše ranjeni u prvom iranskom odgovoru na izraelski napad. Radilo se o ogrebotinama i porezotinama. Njihov stan je potpuno uništen.