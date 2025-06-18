Indijski premijer Narendra Modi doputovao u posjetu Hrvatskoj

Premijer Indije Narendra Modi doputovao je u srijedu u Zagreb, u prvu posjetu indijskog premijera Hrvatskoj, javlja Anadolu.

Na zagrebačkom aerodromu Modija je dočekao premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je istaknuo važnost posjete visokog indijskog zvaničnika Hrvatskoj.

- Ovo je prvi posjet premijera Indije - najmnogoljudnije zemlje svijeta, a odvija se u važnom geopolitičkom trenutku. Započinjemo novo poglavlje u odnosima i stvaramo preduvjete za jačanje bilateralne suradnje u nizu područja - napisao je Plenković na platformi X.

Prethodno je na sjednici Vlade potcrtao da je Indija najvažniji azijski trgovinski partner Hrvatske, a posjetu premijera najmnogoljudnije zemlje svijeta, sa milijardu i 440 miliona stanovnika, ocijenio "povijesnom".

Osim s Plenkovićem, Modi će se u srijedu navečer sastati i sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem.

Očekuje se da će predstavnici dviju država potpisati niz memoranduma i bilateralnih sporazuma iz raznih područja, uključujući poljoprivredu, kulturu i obrazovanje.

- Obje zemlje uživaju stoljetne bliske kulturne veze. Budući da je ovo prva posjeta indijskog premijera Hrvatskoj, otvorit će nove puteve za bilateralnu saradnju u područjima u obostranom interesu - napisao je Modi u ponedjeljak na platformi X.

Indija je službeno priznala Hrvatsku u maju 1992. godine, a diplomatski odnosi su uspostavljeni u julu te godine.

Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić boravio je u službenoj posjeti Indiji 2002. godine, a uzvratio je tadašnji indijski predsjednik Ram Nath Kovind 2019. godine.