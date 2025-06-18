Premijer Indije Modi u Hrvatskoj: Vežu nas iste vrijednosti, jačamo saradnju na više polja

Premijer Indije Narendra Modi boravi u zvaničnoj posjeti Republici Hrvatskoj, odakle je poručio da dvije zemlje vežu iste vrijednosti i da nastavljaju napore za jačanje saradnje na više polja, javlja Anadolu.

Modija je na zagrebačkom aerodromu dočekao hrvatski premijer Andrej Plenković, a potom mu je priredio i svečani doček u najviše državničke počasti u Banskim dvorima, gdje su održani bilateralni susreti i potpisani sporazumi o saradnji u nekoliko oblasti.

"Zajedničke vrijednosti"

- Zahvalan sam premijeru Plenkoviću i Vladi Hrvatske na entuzijastičnom i toplom prijemu u ovom prekrasnom historijskom gradu Zagrebu. Indija i Hrvatska vezane su zajedničkim vrijednostima kao što su demokratija, vladavina, prava, pluralizam i jednakost - rekao je Modi novinarima nakon sastanka s Plenkovićem.

Najavivši nastavak napora za unapređenje bilateralnih odnosa Indije i Hrvatske, Modi je kazao da će jačati saradnju, između ostalog, na polju odbrambene industrije, u sektoru farmaceutike, poljoprivrede, informacijske tehnologije, čiste tehnologije, digitalnih tehnologija, obnovljivih izvora energije i poluvodiča te u oblastima brodogradnji i kibernetičkoj sigurnosti.

- Prepoznali smo sličnosti naših ekonomija i to u brojnim sektorima, što će biti od koristi za naša partnerstva. Identificirali smo te sektore u kojima možemo povećati bilateralnu saradnju - rekao je.

Potpisani sporazumi

Premijer Hrvatske Plenković je u obraćanju novinarima istakao da su hrvatsko-indijski odnosi u uzlaznoj putanji i da Modijeva posjeta predstavlja kontinuitet susreta na najvišoj razini.

Plenković je kazao da su potpisali četiri važna sporazuma o bilateralnoj saradnji.

- Sporazumi u domenu saradnje u poljoprivredi, višegodišnje programe saradnje u kulturi, nauci, a jednako tako i važan sporazum saradnje Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu s partnerima u Indiji, osobito u vezi studija indologije - kazao je.

Ističući da trenutna trgovinska razmjena između dvije zemlje iznosi oko 250 miliona dolara, Plenković je pozdravio iinicijativu premijera Modija o uspostavljanju ekonomskog koridora između Indije, Bliskog istoka i Evrope.

- To je prilika da povežemo i Hrvatsku kao mediteranska vrata srednje Evrope s Indijom, njenom ekonomijom i njenim tržištem i to još u kontekstu činjenice da Hrvatska upravo ove godine predsjedava inicijativom Tri mora koja povezuje i Baltik i Crno more i Jadran - rekao je Plenković.

Dodao je da Hrvatska podržava napore za zaključivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Indije i Evropske unije.

Globalna dešavanja

Plenković je kazao da je s indijskim kolegom razgovarao i o aktuelnim globalnim dešavanjima.

- I u tom kontekstu raspravili smo i rusku agresiju na Ukrajinu, raspravili smo rat koji je izbio između Izraela i Irana, raspravili smo i izrazili žaljenje i osudili teroristički napad koji se dogodio u Indiji i na koji je Indija reagirala - zaključio je Plenković.

Modi je prvi indijski premijer koji je posjetio Hrvatsku.