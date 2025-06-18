Rekonstruisan zvuk navodnog zvučnog topa s protesta u Beogradu

Nakon događaja, pojavile su se tvrdnje da je te večeri policija navodno upotrijebila zvučni top – nesmrtonosno oružje koje emituje snažne zvučne talase usmjerenog dometa. Ovakav uređaj može izazvati glavobolju, mučninu, dezorijentaciju, pa čak i trajna oštećenja sluha kod pogođenih osoba.

Zvuk koji se prolomio tokom protesta u Beogradu 15. marta ove godine izazvao je paniku među okupljenima.

Zvanične vlasti u Srbiji negirale su da je korišteno akustično oružje.

Organizacija Earshot rekonstruisala je zvuk incidenta na osnovu više od 3.000 pisanih izjava i intervjua sa svjedocima. Svjedoci su opisivali uznemirujući, mašinski zvuk koji je "prolazio kroz tijelo" i kod mnogih izazvao ozbiljne fizičke i psihičke reakcije.

U video materijalu koji je objavila ova organizacija navodi se: "Poslušajte ovdje rekonstruisani zvuk soničnog napada na demonstrante u Beogradu, Srbija, 15. marta 2025. godine. Earshot je uspio proizvesti ovu rekonstrukciju na osnovu 15 detaljnih svjedočenja i analize više od 3.000 pisanih izjava. Svjedoci dosljedno opisuju zvuk kao mašinski, sličan zvuku vozila, koji se više osjećao nego čuo, brzo se približavao i prolazio kroz tijelo – neopisiv i anomalijski zvučni fenomen koji je doživjelo na hiljade ljudi."

Organizacija je ranije objavila izvještaj u kojem se navodi da je "veoma vjerovatno" da su demonstranti koji su učestvovali u tihoj protestnoj šetnji 15. marta 2025. u centru Beograda bili meta ciljanog napada usmjerenim akustičnim oružjem, prenosi Nova.rs.