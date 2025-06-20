U Subotici i Beogradu predstavljen zbornik „Vjera ljubavlju djelotvorna“

Predstavljanje zbornika „Vjera ljubavlju djelotvorna“ objavljenog u prigodi 70. godišnjice života prof. dr. mons. Franje Topića održano je 17. juna u Subotici, a dan poslije, 18. juna, i u Beogradu, izvijestila je Zaklada Ljudsko bratstvo.

Posjetio gimnaziju

Tokom svoga posjeta Republici Srbiji mons. Topić se također susreo s predstavnicima kulturne, akademske i vjerskih zajednica te gostovao u medijima. Posjetio je i sjemenište i klasičnu gimnaziju “Paulinum” u Subotici koju je pohađao četiri godine.

Promocija u Subotici je održana u Pastoralnom centru „Augustinianum“ u organizaciji Subotičke biskupije, Paneuropske unije BiH i Zaklade Ljudsko bratstvo. Na početku događaja sve okupljene pozdravio je mons. Ferenc Fazekas, subotički biskup, koji je posebno srdačno dočekao akademika Topića kao bivšeg učenika Klasične gimnazije i pitomca subotičkog sjemeništa „Paulinum“.

O sjemenišnim danima i prijateljstvu s autorom govorio je preč. Jakob Pfeifer, župnik u Odžacima i Topićev kolega iz "Paulinuma". Knjigu je predstavio vlč. Dražen Skenderović, arhivar Subotičke biskupije, moderator promocije, koji je ujedno bio student mons. Topića na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu. Akademik Topić obratio se publici govoreći o svom životnom i duhovnom putu, svećeničkom poslanju, sjemenišnim godinama te vrijednostima vjere „koja se ostvaruje kroz konkretna djela ljubavi“.

Promociji je nazočilo više od 30 uglednih gostiju, među kojima su bili: Tomislav Žigmanov, bivši ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, direktori i profesori Klasične gimnazije „Paulinum“, predstavnici Subotičke biskupije, svećenici, predstavnici kulturnih, obrazovnih i crkvenih institucije. Tom Prigodom Akademik Topić poklonio je svoje knjige knjižnici „Paulinuma“.

Intelektualni dijalog

Knjiga je 18. juna predstavljena u Beogradu u organizaciji Zaklade Ljudsko bratstvo, PEU BiH i suorganizaciji Beogradske nadbiskupije. Domaćin promocije bio je kardinal Ladislav Nemet, beogradski nadbiskup i metropolit. Uz kardinala Nemeta o Zborniku su govorili Olivera Jovanović, teologinja i glavna urednica „Pravoslavlja“ te vlč. Andrej Đuriček, predstavnik Beogradske nadbiskupije. Vlč. Đuriček, kao moderator je na početku promocije predstavio život i djelo akademika Topića za kojega je kazao da je „spoj ekumenskog, kulturnog, duhovnog i intelektualnog dijaloga“.

Među istaknutim sudionicima bili su: uime patrijarha srpskog Porfirija prof. dr. Rade Kisić; uime Veleposlanstva RH u Srbiji Natali Kulić; predsjednik Paneuropske unije Srbije prof. Dragan Đukanović, kao i brojni predstavnici vjerskog i kulturnog života, akademske zajednice te medija, ukupno više od 40 sudionika.

Govornici na beogradskoj promociji Zbornika naglasili su različite aspekte djelovanja akademika Topića ističući ujedno je riječ o čovjeku dijaloga, mostova i konkretnog služenja zajednici.

Akademik Topić kazao je da „dijalog i tolerancija nisu teorijski pojmovi, već konkretan oblik življene vjere“. Potom je kratko progovorio o HKD Napredak koji je obnovljen 1990. – a čiji je bio predsjednik od 1990. – 2019. Govorio je i o Paneuropskoj Uniji BiH čiji je osnivač i sadašnji predsjednik.

Predsjednik Paneuropske unije Srbije prof. dr. Đukanović nakon promocije uputio je riječi zahvale.

U pratnji mons. Topića bili su glavna sekretarica PEU BiH Zvonimira Jakić i glavni sekretar Zaklade Ljudsko bratstvo Željko Galić. (kta)