Nova pravila o bezviznom režimu Evropske unije mogla bi posebno pogoditi BiH

Evropsko vijeće i Evropski parlament su u načelu došli do dogovora o novim pravilima za potencijalnu suspenziju bezviznog režima. Ova promjena mogla bi značajno utjecati na građane Bosne i Hercegovine.

Prema objavi na stranici Evropskog parlamenta, ova promjena znači da se širi lista potencijalnih razloga za ukidanje bezviznog režima.

Konkretnije, kako navode iz institucija Evropske unije, suspenziju bezviznog režima mogle bi dobiti države koje "krše Povelju Ujedinjenih nacija, teško krše međunarodna ljudska prava ili humanitarno pravo, kao i ne poštuju odluke međunarodnih sudova."

Upravo u posljednjem dijelu ovog objašnjenja nalazi se ključni dio za građane BiH.

Više presuda ostalo neprovedeno

Naime, poznato je da Bosna i Hercegovina ima nekoliko presuda Evropskog suda za ljudska prava koje naše vlasti nisu provele.

Naravno, prva među njima je slučaj "Sejdić-Finci" iz 2009. godine, u kojem je činjenica da se građani BiH koji se ne identifikuju kao jedan od tri konstitutivna naroda ne mogu kandidovati za Predsjedništvo i ne mogu biti delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH presuđena kao "diskriminatorna."

Nakon ove odluke, stiglo ih je još nekoliko, poput slučaja "Zornić" iz 2014. godine, koje su donesene pravomoćno, a nisu provedene u našoj zemlji.

Vrijedi istaći i slučaj "Kovačević", gdje je također donesena presuda protiv Bosne i Hercegovine, mada je ovaj slučaj trenutno pred Velikim vijećem, te nije objavljena konačna i pravomoćna odluka.

EU nas "podsjetila" da se presude moraju provesti

Iako sama odluka da se lista potencijalnih razloga za suspenziju bezviznog režima ne mora nužno značiti da će se EU odlučiti na taj potez u odnosu na BiH, ovo je svojevrsni "alarm" za institucije BiH da se odluke moraju provesti.

Jednostavnije rečeno, sama opasnost od scenarija da se građani BiH moraju vratiti u period od prije decembra 2010. godine, kada je odobren bezvizni režim za stanovnike naše zemlje, trebala bi biti dovoljno značajna da se situacija "pomjeri s mrtve tačke."

Naravno, pitanje je kako će se ova odluka, ako je potvrde Evropsko vijeće i Evropski parlament, provoditi i koje zemlje će Brisel prve imati "na meti."

Bosna i Hercegovina, imajući u vidu zeleno svjetlo za otvaranje pregovora koje je naša zemlja dobila u martu prethodne godine, vjerovatno neće biti prva na listi, ali mogućnost ukidanja bezviznog režima je i sama po sebi svojevrsna katastrofa za našu zemlju.

Ko će još biti u strahu od novih pravila?

Nova pravila uključuju i "kršenje ljudskih i humanitarnih prava", kako su to naveli iz institucija EU, pa se zato može reći i da druge zemlje mogu strahovati od potencijalnih sankcija iz Brisela.

U prvom redu je to Izrael, čiji premijer Benjamin Netanyahu je predmet potjernice Međunarodnog krivičnog suda.

Van ove potjernice, u fokusu je i izraelska politika od početka sukoba između ove zemlje i palestinske grupe Hamas. Konkretno, problematičan je odnos Izraela prema humanitarnoj pomoći koja bi trebala da ulazi u Gazu.

Kada tome dodamo da sve više zemalja članica EU javno i otvoreno kritikuje Izrael, pogotovo po pitanju ulaska humanitarne pomoći u Gazi, najvjerovatnije će upravo ova zemlja biti na vrhu liste za potencijalno suspendovanje bezviznog režima za putovanje u EU.

Naravno, vrijedi još jednom reći da usvajanje ovih pravila ne mora nužno značiti njihovu primjenu, jer će odluka o suspenziji ponovo biti na Evropskom vijeću.

Ipak, donošenje novih pravila signalizira da će Evropska unija potencijalno više potezati za ovom vrstom sankcije u budućnosti.