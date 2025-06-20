Pogled na Dubrovnik se sada naplaćuje: Tri eura za dobru fotografiju

Bračni par Paskojević odlučio je naplaćivati pogled sa svog zemljišta na Srđu. Turisti koji žele uživati u pogledu na Dubrovnik sa tog mjesta, sada moraju izdvojiti tri eura.

Riječ je o privatnom vidikovcu koju su Ira i njen suprug Luko uredili kao foto-poligon, sa kaskadnim terasama koje se spuštaju do ivice stijene.

- Godinama prije, budući da mi često boravimo na križu jer živimo blizu, viđali bi ljude koji se penju preko ograde, po stijenana, pokušavaju se slikati - objasnila je Ira Paskojević iz Dubrovnik Skyviewa. Danas, osim uređenog prostora, nude i uređaj za izradu instant slika, a planiraju uvesti dodatne sadržaje poput VR simulatora i dvogleda.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franović komentarisao je ovu incijativu ističući da ne vidi problem jer se radi o privatnom zemljištu. S druge strane, vidikovac je i dalje besplatan za određene grupe posjetitelja - djecu, stanovnike Dubrovnika i drugih opština.

Turisti su, uprkos cijeni, oduševljeni. Gosti iz Južnoafričke Republike i Kine pohvalili su pogled i cijenu ocijenili razumnom za fotografisanje takvog prizora.