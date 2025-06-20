Hrvatska: Iz masovnih grobnica ekshumirani ostaci 49 osoba

Na području grada Svete Nedelje pronađene su dvije masovne grobnice iz razdoblja neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata - u šumi Lipje i lokaciji Trebež-Pakovica iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 49 osoba, izvijestilo je u petak Ministarstvo hrvatskih branitelja RH.

Radi se većinom o muškarcima u dobi od 20 do 40, godina uključujući i sedam osoba u dobi između 16 i 20 godina, javlja Hina.

Informaciju o mogućim lokacijama stratišta Ministarstvo je zaprimilo od živućeg svjedoka Ivana Mužinića, čije je svjedočanstvo bilo ključno u pokretanju terenskih istraživanja.

Tijekom proteklih devet godina provedena su istraživanja na više od 600 lokacija u 20 županija, a prekopano je više od 80 konkretnih lokacija u 16 županija. Ukupno je ekshumirano preko 2100 posmrtnih ostataka žrtava, od kojih je 1232 dostojno zbrinuto uz suradnju s jedinicama lokalne samouprave i crkvenim zajednicama, navodi se u priopćenju.

Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je da se i dalje provodi sustavno rasvjetljavanje zločina iz poraća te najavio pokop ekshumiranih žrtava.

- Dana 23. augusta održat će se zajednički ispraćaj i pokop 814 žrtava ekshumiranih iz jame Jazovka, gdje smo izgradili grobnicu i uredili spomen-područje. Time potvrđujemo jasnu i trajnu obvezu - osigurati dostojanstvo žrtvama i istinu hrvatskom društvu - istaknuo je.