Veliki požar u hrvatskom primorju: Vatra se spustila do kuća, turisti bježe

U mjestima na jadranskoj obali na području Piska i Marušića, istočno od Omiša u Hrvatskoj, izbio je jutros požar, vatra se širi u smjeru kuća pa su u gašenje uz više vatrogasnih društava uključeni i mještani, saopšteno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.

Požar je izbio nešto prije sedam sati

- Požar je u razbuktaloj fazi, nemamo kontrolu. Spašavamo kuću po kuću, sve je ugroženo. Cijela županija je dignuta da dođe u pomoć", rekao je za Hrvatski radio šef DVD-a Omiš, prenosi Index.

- Požar je izbio nešto prije sedam sati, na nekim mjestima vatra se širi u pravcu kuća pa i mještani učestvuju u gašenju", rekli su ranije Hini u vatrogasnom centru.

U pomoć za gašenje ovog požara pozvani su i kanaderi, rekli su u DVD-u Omiš.

Prema izjavama očevidaca, kod Piska gori šuma iznad magistrale koja je nam tom dijelu i zatvorena, navodi portal Dalmacija danas.

Na terenu su vatrogasne ekipe, a stanje se brzo mijenja zbog vjetra i nepristupačnog terena. Stanovnici pokušavaju da zaštite domove, dok turisti, vidno uznemireni, napuštaju mjesto.

U Pisku je jutros nestalo i struje

- Situacija nije dobra. Polivamo kuće, turisti bježe", rekli su portalu građani.

Vatrogasci kažu da su na nogama ekipe iz sedam operativnih područja i požar gase dva aviona.

Za sada nema informacija o povrijeđenima.

Zbog ﻿požara je zatvorena deonica Jadranske magistrale (DC8) od Omiša do mjesta Dubci u oba smera, javlja HAK.