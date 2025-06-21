Veliki požar u hrvatskom primorju: Vatra se spustila do kuća, turisti bježe

U mjestima na jadranskoj obali na području Piska i Marušića, istočno od Omiša u Hrvatskoj, izbio je jutros požar, vatra se širi u smjeru kuća pa su u gašenje uz više vatrogasnih društava uključeni i mještani, saopšteno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.
Požar je izbio nešto prije sedam sati
- Požar je u razbuktaloj fazi, nemamo kontrolu. Spašavamo kuću po kuću, sve je ugroženo. Cijela županija je dignuta da dođe u pomoć", rekao je za Hrvatski radio šef DVD-a Omiš, prenosi Index.
- Požar je izbio nešto prije sedam sati, na nekim mjestima vatra se širi u pravcu kuća pa i mještani učestvuju u gašenju", rekli su ranije Hini u vatrogasnom centru.
U pomoć za gašenje ovog požara pozvani su i kanaderi, rekli su u DVD-u Omiš.
Prema izjavama očevidaca, kod Piska gori šuma iznad magistrale koja je nam tom dijelu i zatvorena, navodi portal Dalmacija danas.
Na terenu su vatrogasne ekipe, a stanje se brzo mijenja zbog vjetra i nepristupačnog terena. Stanovnici pokušavaju da zaštite domove, dok turisti, vidno uznemireni, napuštaju mjesto.
U Pisku je jutros nestalo i struje
- Situacija nije dobra. Polivamo kuće, turisti bježe", rekli su portalu građani.
Vatrogasci kažu da su na nogama ekipe iz sedam operativnih područja i požar gase dva aviona.
Za sada nema informacija o povrijeđenima.
Zbog požara je zatvorena deonica Jadranske magistrale (DC8) od Omiša do mjesta Dubci u oba smera, javlja HAK.