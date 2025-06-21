Video / Dramatično kod Omiša, u toku je evakuacija, brani se kuća po kuća

lavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, potvrdio je za HTV da je situacija na Pisku vrlo ozbiljna. Požar se, uslijed vjetra, brzo proširio.

- Angažirane su snage Omiša, Makarske, Kaštela. Podignuta je i državna intervencijska postrojba i upućena su dva kanadera na gašenje požara, kazao je Tucaković. U tijeku je i evakuacija jer ima ugroženih kuća. Vatrogasne snage rade sve kako bi se kuće sačuvale. Brani se kuća, po kuću, dodao je Tucaković. Gašenje požara otežava vjetar. Stoga su se i zračne snage povukle do Splita, a kada se vjetar malo smiri, vratit će se natrag na gašenje požara.



