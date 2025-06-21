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POŽAR U HRVATSKOJ

Video / Dramatično kod Omiša, u toku je evakuacija, brani se kuća po kuća

Gašenje požara otežava vjetar. Stoga su se i zračne snage povukle do Splita

B. C.

21.6.2025

lavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, potvrdio je za HTV da je situacija na Pisku vrlo ozbiljna. Požar se, uslijed vjetra, brzo proširio.

- Angažirane su snage Omiša, Makarske, Kaštela. Podignuta je i državna intervencijska postrojba i upućena su dva kanadera na gašenje požara, kazao je Tucaković. U tijeku je i evakuacija jer ima ugroženih kuća. Vatrogasne snage rade sve kako bi se kuće sačuvale. Brani se kuća, po kuću, dodao je Tucaković. Gašenje požara otežava vjetar. Stoga su se i zračne snage povukle do Splita, a kada se vjetar malo smiri, vratit će se natrag na gašenje požara.


- Cesta je zatvorena, požar se prebacio prema moru, dodao je i ponovio da nema ozlijeđenih i da je situacija ozbiljna.

U mjestima na jadranskoj obali na području Piska i Marušića, istočno od Omiša u Hrvatskoj, izbio je jutros požar, vatra se širi u smjeru kuća pa su u gašenje uz više vatrogasnih društava uključeni i mještani, saopšteno je iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split.

# VATROGASCI
# OMIŠ
# HRVATSKA
# POŽAR
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