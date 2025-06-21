Dramatične fotografije požara na Jadranskoj obali: Izgorjelo najmanje 12 kuća

U velikom požaru koji je poharao područje Marušića i Mimica u Splitsko-dalmatinskoj županiji izgorjelo je najmanje 12 kuća, a stradala je i uljara Orgula u Marušićima, navodi Index.hr.

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić jutros je s vatrogascima obišao opožareni teren. Kaže kako je situacija trenutačno pod kontrolom.

Kanaderi su iz splitske zračne luke krenuli prema Omišu.

Zbog požara koji je jutros izbio na području Piska i Marušića, evakuiran je dio mještana i turista iz naselja Mimice, a bude li potrebno, bit će smješteni u dvoranu u Omišu, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

"Pripremili smo dvoranu u Omišu za smještaj, bude li potrebno. Za sada ta potreba ne postoji te je dio mještana i turista izmješten iz boravišta", rekao je Hini Tucaković.

Kazao je da je u požaru "nagorjelo nekoliko kuća, ali najvažnije je da nitko nije stradao niti ozlijeđen".

Dva kanadera koja su bila uključena u gašenje ovog požara, povukla su se u zračnu luku Resnik zbog jakih udara vjetra. Jedan od njih trebao bi uskoro ponovno poletjeti i uključiti se u gašenje požara, rekao je Tucaković.