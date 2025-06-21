Požar na području Makarske podmetnut, policija traga za počiniteljima

Uviđajem je utvrđeno da se na području iznad Makarske radi o podmetanju požara, izjavio je danas zamjenik načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske Siniša Mihanović te pozvao građane da nadležnim službama jave ako imaju korisne informacije o eventualnim počiniteljima, piše Index.hr.

Dokazi o uzroku požara

- Na jednoj od lokacija očevidom smo neosporno utvrdili koji je uzrok požara i na koji način je podmetnut, ali zbog kriminalističkog istraživanja ne bih komentirao što smo pronašli, rekao je Mihanović.

Tumačeći namjerno podmetanje požara, rekao je kako je na području Makarske, to jest iznad Tučepa i Podgore, na manjem zemljopisnom području buknuo požar u vrlo brzom vremenskom razmaku na nekoliko mjesta, a zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca ljudi i imovina nisu došli u opasnost.

Opsežna istraga u toku

Po njegovim riječima, opsežna istraga o podmetnutim požarima još traje te nije mogao reći radi li se o jednom ili više počinitelja kaznenog djela podmetanja požara.

Dodao je da je sada prioritet uhapsiti počinitelja te pozvao medije i građane da policiji ili vatrogascima jave bilo kakve informacije koje bi se mogle odnositi na počinitelja namjernog izazivanja požara.

- Već jučer smo provjerili neke osobe koje su nam od ranije poznate po ovakvim kaznenim djelima, ali ispitivanja još traju", dodao je Mihanović.

Istraga je složena i obavlja se u više smjerova, dodao je, kako bi se što prije došlo do počinitelja ili više njih.



