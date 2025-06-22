Uhapšen piroman koji je palio u Šibeniku

Uhapšen je 48-godišnji muškarac za kojeg policija sumnja da je prije tri dana izazvao požar u kojem su izgorjeli razni predmeti i otpad odloženi u blizini stambeno-poslovne zgrade u Šibeniku.

Vatra je oštetila i prozorsko staklo u vlasništvu gradske tvrtke, piše Jutarnji.list.

Zapalio predmete

U policijskoj postaji Šibenik dovršeno je kriminalističko istraživanje nad muškarcem osumnjičenim za kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te oštećenja tuđe stvari.

Zapalio predmete i otpad kraj zgrade

Kako se navodi u policijskom priopćenju, utvrđeno je da je osumnjičeni 19. lipnja u prijepodnevnim satima u Šibeniku, s unaprijed stvorenom namjerom da izazove požar i time dovede u opasnost živote i imovinu ljudi, zapalio predmete i otpad odložene kraj zgrade na adresi Stjepana Radića 56 A.

Požar je zahvatio okolne predmete i oštetio staklo na prozoru zgrade.

Brza intervencija

Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre – sedam vatrogasaca s dva vozila JVP Šibenik ugasili su požar u 12:58 sati.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u subotu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a Općinskom državnom odvjetništvu podnesena je kaznena prijava.



