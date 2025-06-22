Srbija dobila 51 milion eura novca iz Plana rasta, BiH ostala bez novca

Evropska komisija uplatila je 51,7 miliona eura povoljnih zajmova u državni budžet Srbije, što odgovara dijelu pretfinansiranja predviđenog Planom rasta EU za Zapadni Balkan, saopćila je Delegacija EU u Srbiji.

Bespovratna pomoć i krediti

Dodatnih 59 miliona eura pretfinansiranja, u obliku bespovratne pomoći i kredita, biće usmjereno kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) za unapređenje infrastrukture širom zemlje, a ovo pretfinansiranje predstavlja 7 posto ukupne finansijske podrške namijenjene Srbiji u okviru Plana rasta EU, piše u saopštenju, piše RTS.

Evropska komisija trenutno procjenjuje sprovođenje prvog seta reformskih koraka koji se odnose na osnovne slobode i vladavinu prava, poslovno okruženje i razvoj privatnog sektora, kao i zelenu i digitalnu tranziciju.

Evropska komisija je također isplatila prefinansiranje Sjevernoj Makedoniji (24,4 miliona eura, u martu 2025. godine), Albaniji (30 miliona eura, u martu 2025. godine) i Crnoj Gori (12,5 miliona eura, u maju 2025. godine).

Dodatna sredstva za pretfinansiranje, u obliku bespovratne pomoći i zajmova, će takođe biti usmjerena kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) radi unapređenja infrastrukture u ovim zemljama (28,1 milion eura za Sjevernu Makedoniju, 34,5 miliona eura za Albaniju, 14,4 miliona eura za Crnu Goru).

Pozvali prije mjesec BiH

Priština i dalje mora da ispuni iste proceduralne uslove da bi takođe dobilo pretfinansiranje, uključujući ratifikaciju Sporazuma o Instrumentu i Sporazuma o zajmu, dok Bosna i Hercegovina još uvijek nije podnijela konačnu Reformsku agendu.

Evropska komisija pozvala je prije mjesec dana BiH da finalizuje i dostavi plan reformi kako bi iskoristila priliku koju pruža Plan rasta za zapadni Balkan, te pozvala na usvajanje zakona u vezi sa vladavinom prava i imenovanjem glavnog pregovarača kako bi se napredovalo ka usvajanju pregovaračkog okvira EU sa BiH.