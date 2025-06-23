Srbija obustavlja izvoz municije i vojne opreme

Ministarstvo odbrane Srbije je saopćilo da ova država obustavlja izvoz naoružanja i vojne opreme proizvedene u Republici Srbiji, a ovo se dešava u skladu sa instrukcijama predsjednika te države, vrhovnog komandanta Vojske Srbije i predsjedavajućeg Vijeća za nacionalnu sigurnost Aleksandra Vučića.

Kako se navodi, ubuduće za izvoz naoružanja i vojne opreme proizvedenog u fabrikama odbrambene industrije, pored saglasnosti ostalih nadležnih ministarstava i agencija, bit će obavezna i saglasnost Savjeta za nacionalnu bezbjednost u skladu sa članom 16. stav 4. Zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme.

Ruska vanjska obavještajna služba danas saopćila kako se municija proizvedena u odbrambenim preduzećima u Srbiji, prvenstveno za teške sisteme dugog dometa, šalje zemljama NATO-a u interesu Ukrajine u obliku kompletnih setova i dijelova za montažu. Prema informacijama koje je dobila Spoljna obaveštajna služba Rusije "ukrajinska vojska veoma zahvalna srpskim proizvođačima oružja i municije za njihov doprinos održavanju borbene gotovosti Oružanih snaga Ukrajine", piše u saopćenju.

Vučić je prije napada Izraela na Iran govorio da je Srbija jedina u Evropi koja posluje sa Izraelom u oblasti vojne municije.

Inače, u Srbiji postoji nekoliko fabrika koje proizvode oružje i vojnu opremu.