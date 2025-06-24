Više zemljotresa pogodilo Albaniju: Detektovani snažni udari

Zemljotres magnitude 4.4 stepeni Rihtera pogodio je rano jutros Albaniju.

Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.45 i dužine 19.76.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 8 kilometara ispod površine zemlje.

Nakon prvog, detektovana su još dva zemljotresa, jedan oko 5:28 sati jačine 3.1 stepen Rihtera čiji epicentar je lociran na području sa geografskim koordinatama širine 40.13 i dužine 19.85.

Hipocentar zemljotresa bilježi se na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Drugi, odnosno treći zemljotres tokom noći bio je magnitude 3.6 stepeni Rihtera, a zabilježen je 05:45 sati. Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.43 i dužine 19.76.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.