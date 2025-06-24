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RANO JUTROS

Više zemljotresa pogodilo Albaniju: Detektovani snažni udari

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju

Uslijedila još tri zemljotresa. Anadolija

Dž. R.

24.6.2025

Zemljotres magnitude 4.4 stepeni Rihtera pogodio je rano jutros Albaniju.

Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.45 i dužine 19.76.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 8 kilometara ispod površine zemlje.

Nakon prvog, detektovana su još dva zemljotresa, jedan oko 5:28 sati jačine 3.1 stepen Rihtera čiji epicentar je lociran na području sa geografskim koordinatama širine 40.13 i dužine 19.85.

Hipocentar zemljotresa bilježi se na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Drugi, odnosno treći zemljotres tokom noći bio je magnitude 3.6 stepeni Rihtera, a zabilježen je 05:45 sati. Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 41.43 i dužine 19.76.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

# ZEMLJOTRES
# ALBANIJA
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