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HRVATSKA

Uhapšen Andrej koji je osumnjičen da je naručio dvostruko ubistvo

Ono što je posebno izazvalo pažnju javnosti je alibi bivšeg supruga koji se u noći ubistva snimao dok igra igrice

Ubijeni par: Andreja i Marijan. Facebook

Dž. R.

24.6.2025

Andrej B., bivši suprug Andreje K., koja je ubijena 13. juna sa svojim partnerom Marijanom C. na zagrebačkom Markuševcu, uhapšen je, javlja Jutarnji.

Uhapšen je zbog sumnje da je naručio njihovo ubistvo koje je izvršio 29-godišnji vojnik Matija M. koji je uhapšen sa svojim pomoćnikom 31-godišnjim Franom R.

Kako Index.hr javlja bivšeg supruga je kao nalogodavca odao pomoćnik ubice.

Ono što je posebno izazvalo pažnju javnosti je alibi bivšeg supruga koji se u noći ubistva snimao dok igra igrice.

Istražitelji su od početka posumnjali da je u pitanju zločin koji je neko naručio, jer između počinitelja i žrtava nisu utvrđene nikakve veze - ni poslovne ni emotivne.

Jedini ko ih povezuje je bivši suprug ubijene Andreje K. (30) koji je u prijateljskim odnosima s obojicom počinitelja.

Jutarnji list je objavio da su čak nedugo prije ubistva bili na zajedničkoj večeri.

# DVOSTRUKO UBISTVO
# HRVATSKA
# ZAGREB
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