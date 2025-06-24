Superjahta na Jadranu: Ilon Mask stigao u Hrvatsku?

Superjahta "Moonrise", dugačka skoro 100 metara, vlasništvo američko-ukrajinskog milijardera Jana Kouma, poznatog kompjuterskog programera, usidrila se uz otok Lopud. Među lokalnim stanovništvom kruže glasine da se na jahti nalazi i Ilon Mask (Elon Musk), ali ta informacija još nije potvrđena, prenosi Dubrovački vjesnik.

"Moonrise" je najveća jahta koju je izgradio nizozemski brodograditelj Feadship u svojoj fabrici u Makkumu, a Koum ju je preuzeo 2020. godine za 220 miliona američkih dolara. Jahta može primiti 16 gostiju u osam apartmana, uz uslugu 32 člana posade.

Osim helidroma, jahta ima teretanu, wellness centar i garažu sa svim potrebnim sadržajima za zabavu na moru. Sve što nije smješteno na jahti nalazi se na 68-metarskom katamaranu, logističkom brodu koji prati Moonrise.

Jan Koum, 49-godišnji suosnivač i bivši izvršni direktor WhatsAppa, prodao je kompaniju Facebooku 2014. godine za 19,3 milijarde dolara. Prema Forbesu, njegova neto vrijednost u oktobru 2023. procijenjena je na 15,2 milijarde dolara, što ga svrstava među najbogatije ljude svijeta.