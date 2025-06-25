Objavljeni detalji ubistva u Zagrebu: Likvidacija naručena preko aplikacije, u Andreu ispaljeno 25 metaka

Brutalno ubistvo mladog para potreslo je Hrvatsku sredinom juna kada su Andrea K. (29) i Marijan C. (38) likvidirani u garaži moderne vile u Markuševcu, a Andrejin bivši muž s kojim je imala dijete, Andrej B., jučer je uhapšen zbog naručenog ubistva.

Snimao se

Ubistvo je, kako javljaju hrvatski mediji, naručio preko aplikacije gejmera od ljudi koje poznaje, a sebi alibi u vrijeme ubistva napravio tako što se snimao dok igra igrice.

Prošlog utorka je uhapšen Matija M. (29), pripadnik Počasno-zaštitne bojne, i njegov pomagač Fran R. (31).

Tokom istrage je otkriveno da se trojica muškaraca prate na društvenin mrežama i da su članovi istog moto kluba, što je povećalo sumnju da se radi o naručenom ubistvu.

Osumnjičeni bivši suprug Andrej B. ispitan je jučer, a istražiteljima je rekao da nije kriv.

Policija ga je nakon pretresa kuće odvela na pretragu njegovog vozila, a danas slijedi ispitivanje u Županijskom državnom tužilaštvu koje će nakon toga donijeti odluku o tome hoće li za njega tražiti istražni zatvor i po kojoj osnovi, javlja Index.hr.

Sve isplanirali

Kako se navodi u policijskom izvještaju, vojnik Matija je na mjesto zločina, u zagrebačkom Markuševcu, stigao motorom Kawasaki Ninja ZX-12R.

Budući da je taj motor prepoznatljiv po zlatnim detaljima, ubice su ih pokušali prikriti crvenom ljepljivom trakom kako bi sakrili identitet vozila. Motor je parkirao ispred zgrade u kojoj je par živio u unajmljenom stanu.

Matijin pomagač Fran došao je u Matijinoj Hondi Accord, koja ima personalizirane registarske oznake. Parkirao je u obližnjoj ulici, zabačenom području okruženom šumom.

Nako što je parkirao motor, Matija je pješke ušao u podzemnu garažu vile. Skrivao se više od sat vremena, strpljivo čekajući svoje žrtve. Prema policijskom izvještaju, imao je pištolj, najvjerojatnije model HS Echelon, koji se podudara s oružjem koje je zadužio kao pripadnik vojske.

Andrea i Marijan spustili su se oko 18:15 sati u garažu gdje ih je čekao Matija. Uputili su se prema svom Audiju A4 s namjerom da odu po Andreino dijete kod njenog bivšeg supruga te ga potom odvedu njenim roditeljima. Andrea je sjela na suvozačko, a Marijan na mjesto vozača.

U tom trenutku, Matija je prišao vozačevoj strani Audija i započeo pucnjavu. Ispalio je najmanje 16 metaka. Marijan je zadobio četiri smrtonosne rane u glavu, vrat i u usta.

Andrea je zadobila čak 25 prostrijelnih i ustrijelnih rana u prsa, vrat i leđa. Iako je instinktivno pokušala glavu zaštititi rukama, nije joj bilo spasa. I Marijan i Andrea preminuli su na licu mjesta.