Pomno isplanirano: Andrej planirao platiti 20.000 eura za ubistvo supruge, a skupio bi novac prodajući rezervne dijelove za automobil

Andrej B., bivši suprug ubijene Andreje K. osumnjičen da je naručio ubistvo nje i njenog partnera Marijana C. u Zagrebu, bit će uskoro ispitan u državnom tužilaštvu u Zagrebu.

Za sada nije potvrđeno stavlja li mu se na teret naručivanje podmuklog ubistva ili femicida, a odluku o tome donijet će državno tužilaštvo u nastavku istrage.

Tokom ispitivanja Andrej se branio šutnjom nakon što je kratko negirao krivicu za ono što mu je stavljeno na teret.

Index.hr saznaje nove detalje o ovom slučaju.

Naime, istražitelji su utvrdili da je osumnjičena trojka, Andrej B., Matija M. i Fran R., komunicirala putem gejming platforme.

Prema neslužbenim informacijama radilo se o Discordu. Taj trag, vrlo vjerojatno, pronašli su nakon što su rekonstruirali da su sva trojica bila ljubitelji igara.

On je za ubistvo angažovao Matiju M. kojem je opisivao svoje narušene odnose s Andrejom, posebno naglašavajući činjenicu da mu nije dopuštala da viđa kćerku onoliko koliko je htio.

Bitno je naglasiti da se kćerka u trenutku ubistva majke i njenog partnera nalazila kod oca Andreja.

Istražitelji vjeruju da je Matija M. u sve uvukao Frana R., koji je u svojoj odbrani i priznao da je učestvovao u ubistvu.

Prema informacijama do kojih je došao Index.hr, Matiji M. je za ubistvo trebalo biti plaćeno 20.000 eura, a Andrej B. planirao je do tog novca doći prodajom rezervnih dijelova za automobil.

Poznato je da su sva trojica bila akteri auto-moto svijeta te da su vozili i preprodavali skupa vozila za utrke.

Jučer su istražitelji uspjeli pretražiti i kuću osumnjičenog Andreja B. Prilikom pretresa viđena je i njegova nova partnerica, s kojom je u vezi bio i prije braka s Andrejom.