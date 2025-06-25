Žena umrla od ugriza poskoka: Prvi ovakav slučaj nakon 30 godina u Sloveniji

Sinoć je na području Gorenjske u Sloveniji poskok ugrizla je ženu (80) za ruku. Nakon 20 minuta izgubila je svijest, a uprkos pruženoj hitnoj pomoći, njeno stanje se pogoršalo i preminula je prije dolaska u bolnicu.

- Tokom šetnje ruka joj je natekla, a nakon 20 minuta hoda izgubila je svijest. Pronađena je onesviještena. Kad je došla k sebi, žalila se na bolove u stomaku - objasnio je Miran Brvar, voditelj Centra za toksikologiju i farmakologiju UKC Ljubljana.

Žena je teško disala, a njeno stanje se dodatno pogoršalo dolaskom hitne pomoći.

- Bilo joj je potrebno umjetno disanje, a potom i reanimacija, ali umrla je prije dolaska u bolnicu - dodao je Brvar.

Kako je istakao, u posljednjih 30 godina u Sloveniji nije zabilježen nijedan smrtni slučaj nakon ugriza poskoka.

- Prošle smo godine liječili 24 osobe zbog ugriza poskoka i šarke. Protivotrov je primilo 17 bolesnika u KBC Ljubljana, a nekoliko slučajeva obrađeno je i u kliničkom centru u Mariboru - rekao je.

Na Hrvatskoj su, dodaje Brvar, u posljednjih 15 godina zabilježena tri smrtna slučaja zbog ugriza poskoka. Smrtni su ishodi rijetki u cijeloj Evropi, a najčešće se događaju kod djece, dojenčadi ili starijih osoba koje već boluju od bolesti srca, krvnih žila ili pluća.

Šta se događa nakon ugriza poskoka?

Kako pojašnjava dr. Brvar, ugriz poskoka izaziva bol, nakon čega se pojavljuju dvije ubodne rane iz kojih curi krv – iako rana može biti i samo jedna, ili pak nalik ogrebotini. Zabilježeni su i slučajevi s više rana, primjerice osam, kada je poskok više puta ugrizao istu osobu.

- To područje – npr. ruka – jako natekne, pojavljuje se jaka bol koja se širi tijelom, oteknu limfni čvorovi, a niz ruku se zna pojaviti modro-crvena linija - objasnio je.

Nakon toga se mogu javiti sustavni simptomi trovanja: mučnina, povraćanje, bol u trbuhu. Poskok je otrovnica iz porodice ljutica i najveća je te najotrovnija zmija u regiji. Riječ je o samotnjačkim grabežljivcima koji najčešće obitavaju u suhim, sunčanim krajevima, često u kamenjarima.

Nisu agresivni

Iako nisu agresivni, poskoci se brane kada se osjećaju ugroženima. "Zmija nikada neće krenuti za vama ni skočiti na vas, a još manje se zakotrljati niz padinu. Sve su to praznovjerja. Jedini slučaj u kojem će krenuti prema vama i ugristi vas jest onaj kad joj se sami previše približite", rekao je lani biolog Peter Trontelj s Biotehničkog fakulteta.

Posljednji poznati slučaj ugriza poskoka u Sloveniji dogodio se krajem septembra prošle godine, u Iškom vintgaru, kada je zmija ugrizla penjača. Liječenje protivotrovom u bolnici u Ljubljani bilo je uspješno, prenosi Index.hr.