Uprkos obavještenjima, građanima BiH se izriču kazne: Pazite šta unosite u susjednu Hrvatsku

Građani BiH nerijetko zaboravljaju na stroga pravila i propise prilikom prelaska državne granice s Republikom Hrvatskom, pa ih na graničnim prijelazima dočeka nemala kazna, jer su ponijeli tri kutije cigareta ili sendvič sa salamom.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH posebno tokom ljetne sezone upozoravaju građane da spremni krenu na put. Kada je riječ o cigaretama, u susjednu Hrvatsku ili bilo koju drugu zemlju EU se ne može unijeti više od dvije kutije cigareta.
Količinska ograničenja
- U suprotnom, one koji se o to ogluše čeka „debela“ kazna. Moguće je prenijeti 40 cigareta ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 grama duhana za pušenje ili 10 mililitara e-tekućine ili 50 grama novih duhanskih proizvoda u drumskom i željezničkom saobraćaju – kaže za „Dnevni avaz“ Darjana Maglov, portparolka UIO BiH.
Evropska unija, podsjeća ona, zaista ima stroge zdravstvene propise, a sve u svrhu sprečavanja širenja bolesti koje mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka.
- Za unos hrane porijeklom iz EU-a nema ograničenja, dok za hranu i prehrambene proizvode iz trećih zemalja morate poštovati količinska ograničenja. Dakle, ako iz BiH putujete u Hrvatsku ne možete unijeti meso i mliječne proizvode. Dopušteno je mlijeko u prahu za dojenčad, kao i hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi zbog medicinskih razloga najviše do dva kg, hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz zdravstvenih razloga do dva kg. U istoj količini mogu se prenijeti jaja i med – govori Maglov.
U količini od 20 kilograma može se prenijeti svježa, očišćena, suha ili kuhana riba, kao i školjke i puževi.
Voće i povrće
- Ne možete unositi mlijeko, mesne proizvode, salame, paštete, suhomesnate nareske, pavlaku, sir , jogurt, maslac i slično. Ali, možete čokolade, kolače, kekse, vafle, supe. Možete da se osvježite samo sa ananasom, bananom, kokosom, datulama jer za to vam nije potreban fitosanitarni sertifikat, ali za sve ostalo voće i povrće morate se obratiti fitosanitarnoj inspekciji – upozorava Maglov.
Građani sa sobom smiju nositi samo lijekove za ličnu upotrebu, a količina koja se može prenijeti preko granice zavisi od vrste lijeka i historije bolesti.
- Terapiju možete ponijeti da budete s njom pokriveni najviše do mjesec uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju – govori Maglov.
Rigorozne kazne
- Za neprijavljene ili zabranjene predmete na granici možete biti kažnjeni s iznosima od 265 eura do 6.600 eura, ovisno o težini prekršaja. U ozbiljnijim slučajevima, kazne mogu narasti do 13.300 eura – kaže Maglov.