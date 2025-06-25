Uprkos obavještenjima, građanima BiH se izriču kazne: Pazite šta unosite u susjednu Hrvatsku

Građani BiH nerijetko zaboravljaju na stroga pravila i propise prilikom prelaska državne granice s Republikom Hrvatskom, pa ih na graničnim prijelazima dočeka nemala kazna, jer su ponijeli tri kutije cigareta ili sendvič sa salamom.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH posebno tokom ljetne sezone upozoravaju građane da spremni krenu na put. Kada je riječ o cigaretama, u susjednu Hrvatsku ili bilo koju drugu zemlju EU se ne može unijeti više od dvije kutije cigareta.

Količinska ograničenja

- U suprotnom, one koji se o to ogluše čeka „debela“ kazna. Moguće je prenijeti 40 cigareta ili 20 cigarilosa ili 10 cigara ili 50 grama duhana za pušenje ili 10 mililitara e-tekućine ili 50 grama novih duhanskih proizvoda u drumskom i željezničkom saobraćaju – kaže za „Dnevni avaz“ Darjana Maglov, portparolka UIO BiH.

Evropska unija, podsjeća ona, zaista ima stroge zdravstvene propise, a sve u svrhu sprečavanja širenja bolesti koje mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka.