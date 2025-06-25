Milanović: Šta je s pravom Palestinaca da imaju svoju državu

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u srijedu nakon samita NATO-a u Den Haagu da bi trebalo ograničiti cijene naoružanja jer o tome ne može odlučivati nevidljiva ruka tržišta.

- Ovih 5 posto su nominalni iznosi, a kada govorim o tim iznosima jedino što me zanima jest koliko mogu jahati na svom dolaru kada idem u šoping, što mogu kupiti za to - rekao je Milanović novinarima nakon samita, javila je Hina.

Čelnici država NATO-a obvezali su se na samitu Den Haagu da će podići ulaganja u obranu na pet posto BDP-a. Milanović je rekao da u tih pet posto "ljudi ovdje, budimo pošteni, baš i ne vjeruju".

- Naš je interes da definiramo sposobnosti koje su nam bitne i da za to potrošimo što manje novaca, plaćajući trećima. Ako moramo svoj novac davati drugima za oružje po sve većim cijenama, onda mi garantiraj cijenu kao u otkupu pšenice jer ne možemo prepustiti privatnim fondovima i investitorima da nas reketiraju, da nam prodaju robu po cijenama koje će oni diktirati, to nas vodi u dužničko ropstvo - rekao je hrvatski predsjednik.

Kazao je da se Hrvatska “otarasila” starih tenkova koji su dobro služili po maloj cijeni, a danas ne može kupiti tenk od Nijemaca koji bi inače trebao koštati 7, 8 ili 10 milijuna eura, a ne 30 milijuna koliko se traži. Spomenuo je i borbene zrakoplove Rafale, kazavši da je Pakistan izgubio jedan ili dva odmah prvog dana rata s Indijom, a svaki je plaćen preko 200 milijuna dolara.

Na pitanje koje je nove sposobnosti i obveze Hrvatska preuzela, Milanović je rekao da o tome nije bilo riječi, ali, ta “brigada bi trebala koštati šest do sedam milijardi eura. Shvaćate li koliko je to velik novac? To je do jučer bio nominalni BDP Crne Gore.”

Priznavanje Palestine

Milanović je podršku koju Izrael uživa nazvao “katastrofom”, zauzeo se za priznavanje Palestine te rekao da mu je žao što u svom govoru nije spomenuo Gazu.

- Mi smo krenuli od prava židovskog naroda na državu nakon holokausta. 'Zemlja bez naroda za narod bez zemlje' - to je bio slogan, ali to nije bila zemlja bez naroda. Tamo je živjelo milijun Arapa, muslimana. To je sve potjerano, izgnano i uništeno. Izrael je tako započeo svoj život. Ako govorimo o sigurnosti Izraela i pravu Izraela na opstanak, šta je s pravom Palestinaca da imaju svoju državu, a što je u dokumentima već sedamdeset godina. Ne možemo se praviti da to ne postoji - rekao je Milanović.

Kaže da je strog prema povijesti hrvatskog naroda i države u Drugom svjetskom ratu te da ima moralnu dužnost da onima koji se ponašaju kao razbojnici to kaže.

- U protivnom neće nam nabijati komplekse sljedećih sto godina da smo bili ovo ili ono u Drugom svjetskom ratu. Strogi smo prema sebi jer je to ispravno, a onda imaš pravo govoriti - rekao je.

Nuklearno naoružanje

Izrazio je sumnju da su Sjedinjene Države napadom na Iran privele kraju krizu na Bliskom istoku.

- Bojim se da je ovo put prema tome da Iran stekne nuklearno naoružanje. Saveznice Irana su nuklearne zemlje pa je li moguće da Iran, sa svim svojim znanjem i tehnologijom koju je razvio posljednjih trideset godina, ne bi razvio nuklearno oružje da je htio. Natrag za diplomatski stol, ovime se nije riješilo ništa - rekao je Milanović.