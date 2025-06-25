Nakon tajnog glasanja Rakočević izabran za potpredsjednika Skupštine

Na početku današnjeg zasjedanja Skupštine Crne Gore poslanici su raspravljali o prijedlogu da Nikola Rakočević (Demokratska partija socijalista – DPS) bude izabran za potpredsjednika Skupštine, piše Antena M.

Momčilo Leković iz Demokrata kazao je da njegova partija neće podržati taj prijedlog.

Podršku su najavili Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa.

- Dobro je da opozicija ima svog predstavnika, ali se nećemo koristiti onim diskursom koji su koristile kolege iz opozicije kada se birao kolega Nurković i ostali potpredsjednici, kada se to predstavljalo kao borba za fotelje i izdaja interesa - rekao je Amer Ismailović, poslanik Bošnjačke stranke.

Adrian Vuksanović iz Hrvatske građanske inicijative također je kazao da će njegova partija podržati izbor Rakočevića.

"Podržavamo izbor iz opozicije"

Vasilije Čarapić iz Pokreta Evropa sad izjavio je da će njegova partija podržati izbor Rakočevića.

- Svaki put ćemo podržati da se izabere neko iz DPS-a dok god je iz redova opozicije - istakao je Čarapić.

Milan Knežević iz Demokratske narodne partije kritikovao je ponašanje poslanika DPS-a u prethodnom periodu.

- Obećajte nam da se više nikad tako nećete ponašati, jer to nije dobro za Crnu Goru ni evropske vrijednosti kojima stremimo. Mi ne želimo da uđemo u EU bez vas. Možda ste vi i najgori, ali ste nam i najbliži. Ja, Vučurović i Mandić imamo najviše razloga da ne glasamo za Rakočevića. Više mi je on puta skinuo imunitet i poslao me u zatvor nego što su me neke žene skidale - rekao je Knežević.

Ipak je poručio da će glasati za njega: "Ja ću morati da vas zakunem na ovu svetu evropsku zastavu, da se zakunete da nikad nećete skrenuti s našeg briselskog puta."

Za izbor Rakočevića glasat će i Socijaldemokrate, potvrdio je Boris Mugoša.

Tajno glasanje

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio je nakon tajnog glasanja da je od ukupno 60 glasačkih listića pet bilo nevažećih, 54 poslanika glasala su za izbor Nikole Rakočevića, a jedan je bio protiv.

Rakočević je potom položio zakletvu.

U nastavku sjednice, poslanici će razmatrati više zakonskih prijedloga: o akvakulturi, o morskom ribarstvu, o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi, kao i o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Danas će raspravljati i o prijedlogu odluke o donošenju Prostornog plana Crne Gore.

Podsjećamo, članovi Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje podržali su juče ovaj prijedlog. Na raspravi su u fokusu bila pitanja kao što su Velje brdo, hidroelektrana Komarnica i putna infrastruktura.