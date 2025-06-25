Nuhanović se obratio Zukorliću: Bez suočavanja s prošlošću nema istinskog pomirenja

Aktivista i preživjeli genocida u Srebrenici Hasan Nuhanović reagovao je povodom posjete ministra za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Vladi Republike Srbije Usamea Zukorlića Sarajevu, uputivši snažnu poruku u otvorenom obraćanju.

Nuhanović je uputio poruku o nužnosti suočavanja s prošlošću kao temelja za pomirenje među narodima bivše Jugoslavije.

- Gospodine Usama, pozdravljam Vas i posao sa kojim ste zaduženi ispred Vlade Republike Srbije. No, smatram da bi u samom naslovu Vašeg portfelja trebalo stajati i: „Suočavanje s prošlošću“ - navodi Nuhanović u svom pismu, naglašavajući da bez tog koraka pomirenje ostaje puka fraza.

"Potreba za pomirenjem"

Nuhanović kaže da niko u BiH, uključujući i preživjele genocida ne osporava potrebu za pomirenjem, ali ono mora početi istinom, priznanjima i odgovornošću.

- Prije toga mora se desiti suočavanje sa prošlošću - jasno poručuje.

Nuhanović posebno ističe da preživjeli nikada nisu imali priliku da nekome oproste, jer taj oprost nikada nije ni zatražen.

- Kada je oprost u pitanju – taj oprost niko do sada nije tražio, pa stoga preživjeli nemaju kome ni da oproste – naveo je.

Dotakao se i pitanja zaborava, upozorivši da je pokušaj ignorisanja stradanja iz 90-ih nemoguć zadatak za one koji s tim sjećanjima svakodnevno žive.

- Čovjek bez sjećanja više nije čovjek. Moje je pitanje: da li od preživjelih tražite da se ne sjećaju? I da li mislite da je to uslov za zajedničku budućnost naroda bivše Jugoslavije?“

"Prikrivanje odgovornosti"

Posebno kritički ton upućen je pokušajima beogradskog režima da, kroz funkcije poput Zukorlićeve, relativizira ili prikrije odgovornost za ratne zločine.

- Funkcija bez portfelja koju obnaša Usama Zukorlić još je samo jedan pokušaj režima u Beogradu da nedavnu prošlost uljepša u svoju korist.“

Na kraju, Nuhanović poručuje da istinsko suočavanje sa tamnim dijelovima vlastite historije nije slabost, već jedini način da se Srbija i njen narod zaista usmjere ka evropskoj budućnosti.

- Samo oni u Srbiji koji su u stanju nositi se s prošlošću svoga naroda, režima i države, u stanju su Srbiju povesti u 21. vijek."