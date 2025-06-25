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POLICIJA TRAŽI POČINIOCA

Ukradena zastava Hrvatske s kninske tvrđave

Policija traga za nepoznatim počiniteljem koja je skinula i ukrala državnu zastavu s tvrđave, saopćila je PU šibensko-kninska

Kninska tvrđava. Hrvoje Jelavic/PIXSELL

M. Až.

25.6.2025

Policija u Kninu traga za nepoznatom osobom koja je u noći s utorka na srijedu skinula i ukrala hrvatsku državnu zastavu s kninske tvrđave, saopćila je Policijska uprava šibensko-kninska.

- U noći 24. na 25. juni, između 22 sata i 5:20 sati u Kninu, na kninskoj tvrđavi od strane nepoznatog počinitelja izvršeno je krivično djelo teške krađe na štetu grada Knina, pri čemu je otuđena zastava Republike Hrvatske - navode iz policije.

U toku je provođenje istrage s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja ovog krivičnog djela, dodaju iz šibensko-kninske Policijske uprave. Krađa državne zastave, simbola Republike Hrvatske, kvalificirana je kao krivično djelo teške krađe, koje se u ovom slučaju dogodilo na štetu Grada Knina.

# KNIN
# HRVATSKA
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