Ustavni sud Kosova: Zastupnici u obvezi da konstituiraju Skupštinu u roku od 30 dana

Ustavni sud Kosova objavio je u četvrtak presudu kojom je utvrđeno da Skupština Kosova još nije konstituirana zbog neizbora njezinog predsjednika i potpredsjednika i prema njegovoj odluci, zastupnici imaju rok od najviše 30 dana da završe konstituiranje, prenosi Kosovo online.

Ustavni sud je također utvrdio da sjednica koja je počela 15. travnja i njezin nastavak do sada nisu provedeni u skladu s Ustavom.

Sudska presuda

- Sud je konačno utvrdio da su izabrani članovi Skupštine Republike Kosovo, u skladu sa stavom 1 člana 66, u vezi sa stavovima 1, 2, 3 i 4 člana 67, kao i članovima 70 i 74 Ustava, u skladu sa Poglavljem IV Poslovnika Skupštine i dosadašnjom parlamentarnom praksom za konstituiranje Skupštine, kao i u skladu sa nalazima danim u ovoj presudi, dužni da, najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove presude, ispune ustavnu obvezu konstituiranja Skupštine Republike Kosovo izborom njezinog predsjednika i potpredsjednika - navodi se u presudi koju je objavio Ustavni sud.

Slučaj su pokrenuli zastupnica Time Kadrijaj i još 10 zastupnika, koji su tražili ocjenu ustavnosti odluke Skupštine o odbijanju formiranja Odbora za tajno glasanje, kao i svih sličnih odluka na sjednicama održanim u aprilu i maju.

Blokiranje procesa

U svom obrazloženju, Sud naglašava da se pravo predlaganja predsjednika Skupštine, rezervirano za najveću parlamentarnu grupu, ne može koristiti za blokiranje procesa konstituiranja.

Svi zastupnici, bez obzira na njihovu grupaciju, imaju ustavnu obavezu da surađuju u dobroj vjeri kako bi izabrali Predsjedništvo Skupštine.