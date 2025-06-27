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E, SVAŠTA

Čega se lik dosjetio: Hrvat lažirao vlastito ubistvo, pronađen živ u Francuskoj

Njegov auto pronađen je u Düsseldorfu s tragovima njegove krvi

Izmislio vlastito ubistvo. EPA / Index.hr

E. T.

27.6.2025

Boris C., Hrvat iz njemačke pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija, nestao je 1994. godine. Njegov auto pronađen je u Düsseldorfu s tragovima njegove krvi, pa je slučaj proglašen mogućim ubojstvom, a porodica ga je 1997. službeno proglasila mrtvim.

Međutim, 31 godinu kasnije otkriveno je da je Boris lažirao vlastitu smrt zbog dugova i straha za sigurnost sebe i svoje porodice. Namjerno se ozlijedio i ostavio krvave tragove u autu kako bi sve uvjerio da je ubijen.

Rasplet je uslijedio zahvaljujući njemačkoj emisiji Aktenzeichen XY, koja se bavi neriješenim slučajevima. Nakon emitiranja epizode o njemu, pokrenuta je nova istraga koja je otkrila da Boris već godinama živi u Francuskoj pod drugim imenom, s novom porodicom. 

Više detalja nije otkriveno.

# HRVATSKA
# FRANCUSKA
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