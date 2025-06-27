Spajić najavio ubrzanje evropskih integracija: Do kraja 2026. zatvaramo sva poglavlja

Crna Gora je napravila još jedan važan korak ka članstvu u Evropskoj uniji, zatvaranjem Poglavlja 5 – Javne nabavke, koje spada u Klaster "Temeljna prava". Ova odluka donesena je na Međuvladinoj konferenciji održanoj danas u Briselu.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da je tokom susreta s evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos potvrđeno da svih 27 članica EU priznaje napredak Crne Gore u oblasti vladavine prava, kao i u sprovođenju evropskih standarda u sistemu javnih nabavki.

- Poglavlje 5 je, zajedno s poglavljima 23, 24 i 27, jedno od najtežih i najzahtjevnijih, a za nas posebno važno jer se tiče osnove crnogorske ekonomije. Imamo godišnje skoro milijardu eura javnih nabavki – koje će biti fer, transparentne, bez korupcije - poručio je Spajić putem mreže X.

On je istakao da Vlada planira zatvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja 2026. godine, a da je cilj punopravno članstvo u Evropskoj uniji do 2028.

- Zatvorićemo svako poglavlje do kraja 2026. Sve ide po planu – CG 28. članica EU 2028. - poručio je premijer.