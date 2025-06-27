Studenti iz Zagreba išli na rođendan u Srbiju, bez objašnjenja ih vratili s granice

Grupa studenata iz Zagreba, koja je putovala u Novi Sad na proslavu rođendana, vraćena je s granice sa Srbijom, bez jasnog obrazloženja zašto im je onemogućen ulazak.

Kako prenosi N1 Srbija, studenti su naveli da su na graničnom prijelazu čekali četiri sata, nakon čega im je saopšteno da ne mogu ući u Srbiju.

Jedan od njih izjavio je kako pretpostavlja da zabrana ima veze s protestom zakazanim za naredni dan u Beogradu, što je zaključio na osnovu razgovora s carinskim službenicima.

- U neformalnom razgovoru carinici su nam kao razlog naveli protest, iako smo imali dokumentaciju da smo iznajmili kombi i da ga moramo vratiti sutra do 16 sati, što znači da ne bismo bili u Srbiji za vrijeme protesta. Unatoč tome, nismo dobili dopuštenje za ulazak - rekao je za N1 Patrik Ribić, jedan od studenata.