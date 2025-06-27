Srbija protjerala crnogorskog redatelja poslije kolumne o Vučiću

Srbijanske vlasti protjerale su u petak crnogorskog redatelja i kolumnista portala "Analitika" Danila Marunovića nakon što ga je prethodno privela sigurnosno-informativna agencija (BIA), potvrdili su medijima članovi njegove obitelji.

Marunovićev otac Slobodan rekao je da još ne zna zbog čega je njegov sin jutros priveden, a portal Analitika javio je da su ga vlasti sprovele ka granici.

"Vidovdanom protiv Vučića"

"Analitika" tvrdi da je povod za akciju srpske sigurnosno-informativne agencije protiv redatelja Danila Marunovića bila je njegova kolumna "Vidovdanom protiv Vučića", koja je objavljena u srijedu na tom portalu, prenosi Hina.

Tu informaciju objavio je sam Marunović, što je portalu Analitika potvrdio i član njegove obitelji.

Marunović je istaknuo i kako je informativni razgovor u sjedištu BIA bio "iscrpljujuće dug".

Veleposlanik Crne Gore u Srbiji Nebojša Đoković rekao je za Radio Slobodna Europa (RSE) da je Marunović priveden, ali da još nema informaciju o osnovu takvog akta srpske sigurnosne službe.

Protest u Beogradu

U beogradskom nacionalnom teatru (Narodno pozorište u Beogradu) za večeras je zakazano izvođenje kazališne predstave Crnogorskog narodnog kazališta po drami Miroslava Krleže "Gospoda Glembajevi" čiji je redatelj Danilo Marunović.

Blagota Marunović, brat crnogorskog redatelja, izjavio je danas za TV Insajder da je već deportiran iz Srbije, a da je kao razlog navedeno održavanje protesta u Beogradu na koji je u subotu pozvao studentski pokret.

- On sad ide ka Sjevernoj Makedoniji, odatle će u Crnu Goru. Kao razlog su naveli to što se sutra održava protest u Beogradu - rekao je Blagota Marunović.

Glumac Milivoje Obradović rekao je da ne znaju da li će večeras biti predstave "Gospoda Glembajevi", no crnogorska ministrica kulture i medija Tamara Vujović priopćila je da će predstava, zbog koje je Marunović i bio u Beogradu, večeras ipak biti igrana u tom gradu.