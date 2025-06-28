Crna Gora: Srbija je narušila duh dobrosusjedskih odnosa

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore uputilo je oštru reakciju zbog postupanja srbijanskih vlasti prema crnogorskom reditelju Danilu Marunoviću, koji je bez prethodne najave priveden na ispitivanje, a zatim mu je izrečena mjera napuštanja teritorije Srbije.

Kako je saopćeno iz crnogorskog MVP-a, Ambasada Crne Gore u Beogradu odmah je kontaktirala srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova i zatražila hitno objašnjenje svih okolnosti pod kojima je došlo do, kako navode, “nedopustivog postupanja prema crnogorskom državljaninu i uglednom kulturnom radniku”.

Navodi se da ovakav odnos prema crnogorskom umjetniku, neposredno uoči zakazanog javnog kulturnog događaja, predstavlja grubo kršenje osnovnih principa međunarodne saradnje i kulturne razmjene.

- Ovaj čin je neprihvatljiv i narušava duh dobrosusjedskih odnosa. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore zahtijeva od institucija Republike Srbije hitno i detaljno objašnjenje ovog poteza te očekuje da u najkraćem roku budu razjašnjene sve okolnosti i preduzeti odgovarajući koraci kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih incidenata - saopćeno je iz MVP-a.

Povod kolumna "Vidovdanom protiv Vučića"

Danilo Marunović je u petak bio priveden na informativni razgovor u prostorije srbijanske bezbjednosne agencije BIA-e u Beogradu.

Prema navodima medija iz Podgorice, agenti BIA-e su ušli u njegovu hotelsku sobu, u kojoj je boravio zbog večerašnje izvedbe predstave Gospoda Glembajevi u produkciji Crnogorskog narodnog pozorišta, zakazane u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Nakon saslušanja mu je naloženo da napusti teritoriju Srbije. Portal Analitika javio je da je povod za ovu akciju njegova kolumna “Vidovdanom protiv Vučića”, objavljena u srijedu, a koju je napisao kao stalni kolumnista tog portala.

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore je, povodom slučaja, saopćilo da su upravo njegovi javno izneseni stavovi mogli biti razlog za ovakvo postupanje.

- Uzimajući u obzir da je postupanje prema gospodinu Marunoviću moglo biti motivirano njegovim javnim djelovanjem i izražavanjem mišljenja, podsjećamo na temeljni značaj slobode mišljenja i izražavanja kao univerzalnih demokratskih vrijednosti koje čine osnov svake savremene i odgovorne države - navodi se u saopćenju Ministarstva.

Predstava ipak izvedena

Crnogorsko narodno pozorište se oglasilo saopćenjem u kojem navode da će predstava ipak biti izvedena.

- Večeras igramo za slobodu misli, slobodu govora, slobodu igre“, poručeno je iz CNP-a. Pred početak predstave, publici se obratio srbijanski glumac Svetozar Cvetković.

- Ne ulazeći u to koji mogu biti razlozi da jednom čovjeku, umjetniku, reditelju ove predstave, bude osujećen dalji boravak u našoj zemlji – odlučili smo da njegovo djelo, naša predstava, ne može biti protjerana i da ćemo je večeras izvesti zbog vas - kazao je Cvetković, nakon čega je predstava izvedena.