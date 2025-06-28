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OBAVIJEST GRAĐANIMA

Institut za javno zdravlje: Voda u Ulcinju nije sigurna za piće, povećana koncentracija nitrita

Također, pranje zuba, voća i povrća, kao i kupanje male djece ovom vodom se ne preporučuje, dodali su

Povremeno se dešava ovakva situacija. Facebook

Dž. R.

28.6.2025

Zbog povremeno povećane koncentracije nitrita u vodi u Ulcinju, Institut za javno zdravlje obavještava građane da se voda trenutno ne preporučuje za piće, pripremu hrane i formulu za odojčad.

- Ovakva situacija se povremeno dešava usljed specifičnih promjena u vodosnabdijevanju ili prirodnim uslovima, i nije neuobičajena. Međutim, u cilju zaštite zdravlja - posebno osjetljivih grupa kao što su mala djeca - važno je da se voda privremeno ne koristi za konzumaciju, uključujući i kuhanje, jer se nitriti ne uklanjaju termičkom obradom. Također, pranje zuba, voća i povrća, kao i kupanje male djece ovom vodom se ne preporučuje, zbog mogućeg slučajnog gutanja - saopšteno je iz ovog instituta.

Ističu da su nadležne službe već na terenu i preduzimaju sve potrebne mjere da se kvalitet vode što prije normalizuje.

O svim promjenama građani će biti blagovremeno informisani.

# ULCINJ
# VODA
# CRNA GORA
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