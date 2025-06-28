Vučić uručio odlikovanja: Priznanja dobili Radovan Višković, pjevači Nedeljko Bilkić i Đorđe David i brojni drugi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas u Palati Srbija odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Vidovdana, među kojima je i premijer RS Radovan Višković.

Ordenom Republike Srbije na lenti Višković je odlikovan, kako je navedeno, za izuzetne zasluge u učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Republike Srpske.

Vučić je odlikovao i predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, lidera prosrpske političke opcije u Crnoj Gori.

Zlatnu medaljom za zasluke odlikovani su, između ostalih, i muzičari Nedeljko Bilkić i Đorđe David.