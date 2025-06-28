Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić uručio odlikovanja: Priznanja dobili Radovan Višković, pjevači Nedeljko Bilkić i Đorđe David i brojni drugi

Vučić je odlikovao i predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, lidera prosrpske političke opcije u Crnoj Gori.

Višković i Vučić. Screenshot

S. S.

28.6.2025

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas u Palati Srbija odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Vidovdana, među kojima je i premijer RS Radovan Višković.

Ordenom Republike Srbije na lenti Višković je odlikovan, kako je navedeno, za izuzetne zasluge u učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Republike Srpske.

Vučić je odlikovao i predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, lidera prosrpske političke opcije u Crnoj Gori.

Zlatnu medaljom za zasluke odlikovani su, između ostalih, i muzičari Nedeljko Bilkić i Đorđe David.

# RADOVAN VIŠKOVIĆ
# ALEKSANDAR VUČIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (36)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.