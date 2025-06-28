Kuršumli džamiji u Skadru vraćen nekadašnji sjaj nakon restauracije

Olovna džamija (narodni naziv Kuršumli) u Skadru, nakon restauracije uz finansijsku podršku Turske, vratila je svoj nekadašnji sjaj, javlja Anadolija.

Džamija je otvorena 8. maja ove godine nakon restauracije i sada dočekuje vjernike na vjerske obrede, ali sjajem privlači i pažnju domaćih i stranih posjetilaca.

Ova džamija se smatra jednim od 50 najljepših spomenika na svijetu.

Izgradio je Bušati

Olovna džamija je najveća džamija u osmanskom stilu sačuvana u Albaniji, sa kombinacijom drugih arhitektura.

Džamiju je izgradio Mehmet Paša Bušati između 1773. i 1774. godine, dugo vremena služeći kao najveća džamija u zemlji.

Olovna džamija je proglašena kulturnim spomenikom 1948. godine, sa statusom državne zaštite.

Godine 1967, kada je religija zvanično zabranjena u Albaniji, džamija je pretrpjela štetu, posebno rušenjem minareta, dok u različitim periodima nije zvanično korištena za obavljanje molitve.

Ona ostaje simbolična džamija u Albaniji, ponovo otvorivši svoja vrata muslimanima 16. novembra 1990. godine, nakon dugogodišnje zabrane religije u zemlji tokom komunističke ere.

Obnova od strane Turske

Radovi na restauraciji Olovne džamije u Skadru započeli su u septembru 2022. godine, uz finansijsku podršku Generalne direkcije vakufa Turske.

Godinama je ova rijetka džamija na Balkanu bila neupotrebljiva za vjernike, jer je bila oštećena i često poplavljena.

Radovi na restauraciji sastojali su se od izgradnje novog minareta, uređenja unutrašnjosti, zamjene olovnog sloja na njegovim kupolama, kao i uređenja okoliša kako bi se izbjegle poplave i druga oštećenja.

Sada blista i svakodnevno dočekuje vjernike, sa svojim obnovljenim prostorijama.

Neki od vjernika Skadra, ali i drugih okolnih gradova, odlaze u ovu džamiju prvi put nakon mnogo godina, ali ima i onih koji su obavljali rituale čak i kada je džamija bila uništena.

Klanjanje džuma-namaza

Redžep Belova (Rexhep Bellova, 78) nakon mnogo godina se vratio u ovu džamiju da klanja džuma-namaz.

- Prvi put dolazim u ovu džamiju da se molim nakon mnogo godina. Po mom mišljenju, ovo je veliki dar za cijeli ovaj kraj - rekao je Belova.

Herion Maho (55) kaže da se posljednji put molio u ovoj džamiji 16. novembra 1990. godine, kada je ponovo otvorena nakon mnogo godina, i prema njegovim riječima, ponovno otvaranje je još jednom bila velika radost.

- Velika je radost ponovo je vidjeti - rekao je zahvalivši se turskoj vladi, a posebno predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoanu (Recepu Tayyipu Erdoganu).

Zbog restauracije džamije sretan je i Senad Kraja (38).

- To je nešto divno. Zahvaljujući turskoj državi, uspjeli smo da ovaj objekat sačuva vrijednosti kakve je imao i da bude u ovoj veličini - rekao je.

Muamer Vuci (80) je rekao da je ova džamija čudo na Balkanu.