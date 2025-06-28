Vučević na kontraskupu: Vučiću, sviraj kraj obojenoj revoluciji

Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da svira kraj "obojenoj revoluciji".

Ispred Doma Narodne skupštine gdje se održava književno veče u organizaciji "studenata koji žele da uče", Vučević je rekao da je narodu dosta svega, da ljudi treba da se vrate normalnom životu, djeca upisuju u škole, a veliki maturanti na fakultete.

- Da vidimo sa ratnim veteranima, borcima, vojnim invalidima, kako da popravimo njihov status, da otvaramo nova radna mjesta, da ljudi imaju dobru žetvu, da ljudi koji mogu idu na godišnje odmore i da se vratimo normalnom životu. Dosta, bre, blokaderske revolucije i terorizma koji su nam nametnuli - rekao je Vučević.

Naglasio je da "blokaderi" imaju prava da zastupaju svoju politiku, da se bore za izbore i da se spremaju za izbore kad god, ali ne i da urušavaju institucije. Izrazio je nadu da na večerašnjem protestu neće biti nasilja i poručio da ukoliko ga neko bude sprovodio biće uhapšen i procesuiran.

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas da se svakog dana sve više moglo vidjeti da je tragedija u Novom Sadu zloupotrijebljena i da oni koji postavljaju ultimatume ne mogu da se kriju iza indeksa.

- Viđalo se svakog dana sve više da je nesreća koja se dogodila zloupotrebljena od strane pojedinih ljudi koji su stavljeni u službu onoga što odgovara centrima moći iz inostranstva - rekao je Selaković za Tanjug ispred Narodne skupštine gdje je prisustvovao književnom popodnevu.