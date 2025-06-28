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PREDSJEDNIK SNS-A

Vučević na kontraskupu: Vučiću, sviraj kraj obojenoj revoluciji

Dosta, bre, blokaderske revolucije i terorizma koji su nam nametnuli

Miloš Vučević. Tanjug

S. S.

28.6.2025

Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević pozvao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da svira kraj "obojenoj revoluciji".

Ispred Doma Narodne skupštine gdje se održava književno veče u organizaciji "studenata koji žele da uče", Vučević je rekao da je narodu dosta svega, da ljudi treba da se vrate normalnom životu, djeca upisuju u škole, a veliki maturanti na fakultete.

- Da vidimo sa ratnim veteranima, borcima, vojnim invalidima, kako da popravimo njihov status, da otvaramo nova radna mjesta, da ljudi imaju dobru žetvu, da ljudi koji mogu idu na godišnje odmore i da se vratimo normalnom životu. Dosta, bre, blokaderske revolucije i terorizma koji su nam nametnuli - rekao je Vučević.

Naglasio je da "blokaderi" imaju prava da zastupaju svoju politiku, da se bore za izbore i da se spremaju za izbore kad god, ali ne i da urušavaju institucije. Izrazio je nadu da na večerašnjem protestu neće biti nasilja i poručio da ukoliko ga neko bude sprovodio biće uhapšen i procesuiran.

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas da se svakog dana sve više moglo vidjeti da je tragedija u Novom Sadu zloupotrijebljena i da oni koji postavljaju ultimatume ne mogu da se kriju iza indeksa.

- Viđalo se svakog dana sve više da je nesreća koja se dogodila zloupotrebljena od strane pojedinih ljudi koji su stavljeni u službu onoga što odgovara centrima moći iz inostranstva - rekao je Selaković za Tanjug ispred Narodne skupštine gdje je prisustvovao književnom popodnevu.

# SNSD
# MILOŠ VUČEVIĆ
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