Transplatacijski organ srce uspješno transportovan iz Splita u Zagreb

U hitnom zračnom medicinskom prijevozu transplantacijskog tima, pripadnici eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterom Mi-171 Sh bili su angažovani danas na tome da prevezu transplatacijski organ srce.

Tim je činio četiri člana, a vojnim helikopterom uspješno transportovano srce iz Splita u Zagreb.

Na temelju zahtjeva transplantacijskog koordinatora Ministarstva zdravstva za hitnim medicinskim transportom, uspješno je izvršen medicinski helikopterski prijevoz transplantacijskog tima iz Zagreba u Split, te istog tima i transplantacijskog organa - srca iz Splita u Zagreb.

Naime, kako javlja MORH, helikopter Mi-171 Sh HRZ-a poletio je iz kasarne Lučko s transplantacijskim timom u 12:50 sati, te sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split.

Nakon uspješnog završetka medicinske operacije, odnosno eksplantacije transplantacijskog organa - srca, transplantacijski tim i organ za transplantaciju - srce prevezeni su na helidrom Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, gdje je helikopter HRZ-a sletio u 18:15 sati.

Zajedničke snage

Pilot helikoptera koji je učestvovao u ovoj akciji istaknuo je kako je ovo primjer kako se zajedničkim snagama čini razlika.

- Svaka zadaća HRZ-a ima svoju važnost, ali kada znamo da naš let može izravno spasiti nečiji život, osjećaj je poseban. Danas smo bili dio lanca koji povezuje darovatelja, liječnike i pacijenta koji čeka novu priliku za život. To je nešto što nas duboko motivira i na što smo iznimno ponosni. Zahvaljujem svim sudionicima na profesionalnosti, spremnosti i predanosti u realizaciji ove vitalne medicinske zadaće. Ovo je primjer kako zajedničkim snagama činimo razliku – kazao je on.

Pomoć i podrška građanima

Također, pilot helikoptera je poručio kako je ovo ponovni dokaz da je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo uvijek spremno pružiti pomoć i podršku svojim građanima.

Ovakve zračne intervencije omogućavaju pravovremenu realizaciju transplantacijskog zahvata i potvrđuju visoku razinu međuresorne saradnje između zdravstvenih i odbrambenih institucija Republike Hrvatske.