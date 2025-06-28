Vučić iz Pionirskog parka: "Studenti su pobijedili, blokaderi izgubili"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagramu oko 20:42 sati, komentarišući dva skupa koja su danas održana u Beogradu - skup studenata koji žele da uče i skup studenata koji blokiraju fakultete.

Vučić je uz snimak iz šatora ispred Predsjedništva Srbije, na kojem je sa predstavnicima studenata koji žele da uče, napisao "Studenti su pobijedili, blokaderi izgubili. Ponosan na ove mlade ljude."