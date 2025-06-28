Vučić iz Pionirskog parka: "Studenti su pobijedili, blokaderi izgubili"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagramu oko 20:42 sati, komentarišući dva skupa koja su danas održana u Beogradu - skup studenata koji žele da uče i skup studenata koji blokiraju fakultete.
Vučić je uz snimak iz šatora ispred Predsjedništva Srbije, na kojem je sa predstavnicima studenata koji žele da uče, napisao "Studenti su pobijedili, blokaderi izgubili. Ponosan na ove mlade ljude."
- Evo me ovdje u Pionirskom parku, ili kako mi volimo da ga nazivamo "Ćacilend", s ponosom, sa ovom divnom djecom, koja samo hoće da uče, i koja sada shvataju da su konačno pobijedili. Razumiju da se sve vraća na svoje, ne samo zbog toga što su blokaderi danas imali 3 puta manje ljudi nego 15. marta, nego zato što su uvjereni u svoju borbu, uvjereni pravdu, istinu, u ideale. Od ideala nema ničeg čvršćeg, ideali su čvrsti, jaki, kao Ravanica, kao Manasija, kao Kalemegdanska, Niška tvrđava, kao Petrovaradinska tvrđava, kao naši gradovi i sela. I hvala građanima na kraju za ogromnu podršku. Hoćemo li imati večeras nasilje, ne zavisi od ovih mladih ljudi. Na njih sam ponosan, želim im dobro zdravlje. Oni se vraćaju na fakultete. Imaju ispite. Zahvalite se roditeljima, beskrajno vam hvala - rekao je Vučić.