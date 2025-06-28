Završen protest studenata u blokadi u Beogradu: Studenti koji žele da uče i dalje kod Skupštine

Studenti koji žele da uče i koji su tu ranije danas organizovali književno popodne, te građani koji ih podržavaju i dalje se nalaze ispred Doma Skupštine Srbije.

Na Trgu Slavija završen je protest studenata koji blokiraju fakultete, a oba ova skupa su protekla mirno. Pripadnici policije su raspoređeni oko Skupštine Srbije.

Kako javlja reporter Tanjuga, redari studenata koji blokiraju fakultete postavili su fizičku blokadu na početku Bulevara kralja Aleksandra, malo ispod crkve Svetog Marka, i ne dozvoljavaju prolaz nikome ko bi pokušao da priđe skupu ispred Skupštine Srbije.

Takve blokade postavljene su na još nekoliko mjesta u ulicama koje vode ka Skupštini.