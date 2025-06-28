Intervenisala policija: Bačeni topovski udari na Žandarmeriju u Beogradu

Protest studenata koji je danas nosio ime "Vidimo se na Vidovdan" održan je na Trgu Slavija u Beogradu, a tek što je završio sukobili su se građani i pripadnici Žandarmerije na nekoliko lokacija.

Prvi sukob se desio blizu Pionirskog parka gdje se nalaze tzv. ćaciji odnosno oni koji su protiv blokade fakulteta.

Kada je istekao ultimatum koji su dali vlastima - da raspišu vanredne parlamentarne izbore i uklone kamp iz Pionirskog parka, studenti su skinuli prsluke.