Intervenisala policija: Bačeni topovski udari na Žandarmeriju u Beogradu

Protest studenata koji je danas nosio ime "Vidimo se na Vidovdan" održan je na Trgu Slavija u Beogradu, a tek što je završio sukobili su se građani i pripadnici Žandarmerije na nekoliko lokacija.
Prvi sukob se desio blizu Pionirskog parka gdje se nalaze tzv. ćaciji odnosno oni koji su protiv blokade fakulteta.
Kada je istekao ultimatum koji su dali vlastima - da raspišu vanredne parlamentarne izbore i uklone kamp iz Pionirskog parka, studenti su skinuli prsluke.
- Ovo nije više naš protest - poručili su studenti.
Beogradski mediji javljaju da je nakon toga kod turske ambasade došlo je do okršaja, bačeno je nekoliko topovskih udara i baklji.
Na Bulevaru kralja Aleksandra, blizu Pionirskog parka, uz sam kordon koji čine studentski redari i veterani, okupio se veliki broj građana koji je tu došao sa Trga Slavija.
Osim ovog došlo je do još nekoliko incidenata na ulicama odnosno sukoba građana i policije, prenose srbijanski mediji. Prema procjenama, okupilo se stotine hiljada ljudi na današnjem skupu.
Ultimatum koji su dali vlastima je istekao u 21:00 sati, a oni su najavili da se borba nastavlja za prijevremene izbore na kojima će imati svoju studentsku listu.