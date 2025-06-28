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BACAJU BAKLJE

Haos na ulicama Beograda: Policija suzbila demonstracije na nekoliko lokacija, pojedini građani ne odustaju

Sporadično polete kamenice, flaše i topovski udari dok policija baca suzavce i koristi pendreke

Haos na ulicama. Screenshot / Platforma X

A. O.

28.6.2025

Svi odgovorni koji su pravili nerede nakon što su završeni protesti u Beogradu, bit će procesuirani, najavili su iz vladajućih struktura.

Večeras su se sukobili pojedini demonstranti sa policijom u Srbiji, a studenti su poručili da ovo više nije samo njihov protest, te da građani Srbije imaju "zeleno svjetlo" da dalje postupaju po svojoj savjesti.

Tokom večerašnjeg sukoba letjele su baklje, topovski udari i suzavci, ali je policija bez većih problema potiskivala grupe građana.

Policija je u nekoliko ulica razbila demonstracije i natjerala građane da se raziđu, dok na jednoj od centralnih lokacija "liniju drže" i policajci i građani. Sporadično polete kamenice, flaše i topovski udari dok policija baca suzavce i koristi pendreke.

Za sada nije poznato da li su u incidentima učestvovali građani koji podržavaju studentske zahtjeve.

- Sva lica koja su na večerašnjem protestu u Beogradu napala pripadnike policije i institucije Srbije biće identifikovana i procesuirana u skladu sa zakonom - rekao je glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović.

Na studentskim protestima na Trgu Slavija prisustvovalo je, prema procjenama organizatora, nekoliko stotina hiljada građana. S druge strane iz MUP-a Srbije kažu da je bilo blizu 40.000 građana.

Večeras su studenti najavili da se njihova borba nastavlja i da zahtijevaju prijevremene izbore na kojima će imati i svoju listu.

# SRBIJA
# PROTEST
# BEOGRAD
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