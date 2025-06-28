Haos na ulicama Beograda: Policija suzbila demonstracije na nekoliko lokacija, pojedini građani ne odustaju

Svi odgovorni koji su pravili nerede nakon što su završeni protesti u Beogradu, bit će procesuirani, najavili su iz vladajućih struktura.

Večeras su se sukobili pojedini demonstranti sa policijom u Srbiji, a studenti su poručili da ovo više nije samo njihov protest, te da građani Srbije imaju "zeleno svjetlo" da dalje postupaju po svojoj savjesti.

Tokom večerašnjeg sukoba letjele su baklje, topovski udari i suzavci, ali je policija bez većih problema potiskivala grupe građana.

Policija je u nekoliko ulica razbila demonstracije i natjerala građane da se raziđu, dok na jednoj od centralnih lokacija "liniju drže" i policajci i građani. Sporadično polete kamenice, flaše i topovski udari dok policija baca suzavce i koristi pendreke.