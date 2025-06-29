Direktor policije obratio se iz Palate Srbije: Šest policajaca povrijeđeno, pojašnjeno kako je počeo sukob

- I pored svega toga, više stotina njih je krenula na policiju, koja je ojačala svoj kordon da stave do znanja da ne mogu proći i da neće dozvoliti sukobe. Upozorili su da neće doći do nasilja, to nije urodilo plodom kada su napali policiju. Poslije napada koji je trajao 5-6 minuta, policija je morala da interveniše, imali smo povrijeđenog službenika. Policija je pomjerila građane, uz upotrebu snage, bez upotrebe drugih sredstava. Neki mediji su izvještavali da je policija upotrebila hemijska sredstva. Ništa drugo nije tačno - dodao je.

Kako je dodao, svi službenici su se ponijeli profesionalno i upotrebljena je minimalna sila, kako bi nasilnici bili onemogućeni, prenosi Telegraf.rs.

Pozvali hitnu pomoć

- Mi smo, da bismo našeg policijskog službenika, koji je povrijeđen, pozvali hitnu pomoć, da nam pomogne da izvučemo policijskog službenika, građani nisu dozvolili da prođe hitna pomoć, već su i tu priliku pokušali da iskoriste da prođu kroz kordon policije, koju je trebalo da propusti hitna pomoć, da bi pružila pomoć našem policijskom službeniku. Na više tačaka je policija morala da interveniše, jer građani koji su htjeli da prođu prema drugom skupu i da izazovu dalje sukobe, nisu slušali naređenja policijskih službenika – naveo je.

- Ja ovom prilikom odajem priznanje svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije. Našoj žandarmeriji, interventnim jedinicama policije, policijskoj brigadi, pripadnicima Uprave i kriminalističke policije, pripadnicima Odjeljenja za javni red i mir i Uprave i kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, na savjesnom radu i zalaganju. Više desetina izglednika, huligana, je dovedeno i biće procesuirano u skladu sa zakonom. Imamo 6 povrijeđenih policajaca. Imamo povređenih, njihova dijagnostika je u toku. Apelujem na sve građane da se moraju poštovati zakoni, ne mogu da narušavaju javni red i mir. I napadati policiju, a potom reći da "mirni demonstranti" nisu negdje mogli da prođu. Moraju se poštovati red i mir. Policija će sačuvati sigurnost Srbije!

Ovako je počeo sukob

Policija je potom prikazala snimak kako je počeo sukob, gdje se vidi bacanje baklji, nakon čega je napad trajao oko 12 minuta, prije nego što je policija mirnim putem reagovala.

- Cijela aktivnost policije još uvijek nije završena. Imamo nekoliko grupa, posebno u bulevaru Kralja Aleksandra, ovamo prema Slaviji, ali privodimo kraj cijeloj aktivnosti. I ovom prilikom, još jedan put apelujem na sve građane Republike Srbije. Ali nemojte očekivati da policija Srbije neće reagovati na napade. Odgovorit će u skladu sa zakonom. Na sve napade na policiju, na sve napade na druge učesnike skupova, na napade na državne organe, policija će odgovoriti adekvatno. Ja molim da pogledamo samo snimak kako možemo da ovo što vam govorim vidite kako je počelo - naveo je Vasiljević.

Istakao je da je policija reagovala nakon nekoliko minuta, i da je ponosan na reakciju policiju koja je mirnim putem odgovorila.

- Svi, vi na ulici, ovih gdje je, bit će privedeni pravo. Svi, imamo povrijeđenog policajca, ima povredu glavu. Pokušali su da ga uvuku u masu. Pogledajte. Pogledajte vrijeme. Znači, 12 minuta nakon napada na policiju i povrijeđenja policijskog službenika, dolazi sanitet koji treba da uzme policajca, a oni ne daju da prođe. Ali reagovat će na sve napade na policiju i sve napade na bilo koji organ ili bilo koju instituciju Republike Srbije. Svi moramo poštovati zakone i policija mora poštovati zakone, ali svi ostali moraju poštovati i policiju i zakone RS - navodi.