Vučić se obratio nakon haosa u Beogradu: Imao je kratku poruku za građane

Njegova poruka je bila je kratka.
- Na kraju uvijek pobjeđuje Srbija – poručio je na Instagramu, objavivši fotografiju zastave Srbije.
DOGODIO SE SUKOB
Suzavac, topovski udari i baklje mogli su se čuti i vidjeti na ulicama glavnog grada Srbije
Aleksandar Vučić. M. Tešić/ATA Images/Pixsell
Njegova poruka je bila je kratka.
- Na kraju uvijek pobjeđuje Srbija – poručio je na Instagramu, objavivši fotografiju zastave Srbije.
Objava Vučića. Screenshot
Podsjetimo, šest policajaca je povrijeđeno tokom večerašnjeg sukoba između srbijanske policije i nekoliko građana.
Suzavac, topovski udari i baklje mogli su se čuti i vidjeti na ulicama glavnog grada Srbije.
Povrijeđeno je i dvoje građana u ovom sukobu.
Večeras su studenti najavili da se njihova borba nastavlja i da zahtijevaju prijevremene izbore na kojima će imati i svoju listu.
ZLATANOV KOMENTAR TUČE