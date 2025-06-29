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DOGODIO SE SUKOB

Vučić se obratio nakon haosa u Beogradu: Imao je kratku poruku za građane

Suzavac, topovski udari i baklje mogli su se čuti i vidjeti na ulicama glavnog grada Srbije

Aleksandar Vučić. M. Tešić/ATA Images/Pixsell

A. O.

29.6.2025

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se poslije ponoći o incidentu koji se dogodio nakon što su završeni protesti u Beogradu.

Njegova poruka je bila je kratka.

- Na kraju uvijek pobjeđuje Srbija – poručio je na Instagramu, objavivši fotografiju zastave Srbije.

Objava Vučića. Screenshot

Podsjetimo, šest policajaca je povrijeđeno tokom večerašnjeg sukoba između srbijanske policije i nekoliko građana.

Suzavac, topovski udari i baklje mogli su se čuti i vidjeti na ulicama glavnog grada Srbije.

Povrijeđeno je i dvoje građana u ovom sukobu.  

Večeras su studenti najavili da se njihova borba nastavlja i da zahtijevaju prijevremene izbore na kojima će imati i svoju listu.

# SRBIJA
# PROTESTI
# BEOGRAD
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