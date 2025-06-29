Situacija u Beogradu se smirila, policija, studenti i građani se povukli sa ulica

Na desetine policajaca i pripadnika Žandarmerije povuklo se iz sa ulica Beograda, gdje je situacija mirna, pišu srbijanski mediji.

Ispred Pravnog fakulteta nalazilo se nekoliko studenata i građana, koji su ostali nakon haosa.

Pojedinci su uzvikivali "uhapsite Vučića". Iz okolnih ulica policija je uspjela da potisne građane.

Vozilo gradske čistoće počelo je poslije ponoći uklanjati otpad s ulica Beograda. Pojedini ljudi su gađali predmetima pripadnike policije. U pojedinim ulicama saobraćaj je normalizovan.

Također, demonstranti su se razišli nakon ponoći.