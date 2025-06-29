Brnabić: Nasilje koje sprovode blokaderi večeras se završava

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kazala je da blokaderi već osam mjeseci vrše nasilje i terorišu Srbiju, što je, kako kaže, vodilo ka onome što se trenutno dešava na ulicama Beograda gdje je policija morala da interveniše nakon protesta na Trgu Slavija.
Poručila je da je dobra vijest da se sve to večeras završava.
Brnabić je za TV Pink istakla da je krajnji cilj blokadera bio da napadnu Predsjedništvo, ali da to nije ni na koji način uznemirilo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je sve vrijeme na svom radnom mjestu u toj zgradi, prenosi Tanjug.
Ostao na radnom mjestu
- Predsjednik je na svom radnom mjestu, oni su krenuli ka Predsjedništvu da napadnu tu instituciju, ali on se nije pomakao i pomjerio. Pozdravio je studente u Pionirskom parku i nakon toga se povukao u svoj kabinet, zamolio je ljude za mir i da ispoštuju praznik Vidovdan - rekla je Brnabić.
Podsjetila je da je predsjednik jučer u Kruševcu ukazao da će na ulicama Beograda nakon protesta biti nemira i pokušaja nasilja, ali i dodala da je dobra vijest za sve građane to što se "ovo večeras završava".
Podsjetimo, ranije je Brnabić poručila da blokaderi svoj skup na Vidovdan nisu završili riječima – „Živjela Srbija, već jezivim pozivom na ubistvo Srbije, monstruoznim i otvorenim pozivom na građanski rat“.
- Pamti Srbijo - napisala je ona ranije na X-u.
Studenti koji blokiraju fakultete i grupa građana, održali su u subotu, to jest jučer, protest na Slaviji gdje su kao zahtjeve iznijeli raspisivanje izbora i prekidanje skupa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku.
Podrška Hrvatske
Brnabić je navela da blokaderima, koji protestuju u Beogradu, stiže srčana podrška iz Hrvatske i da su svi hrvatski mediji sat vremena prije početka njihovog skupa počeli da, kako je navela, "pumpaju".
Brnabić je u objavi na mreži X istakla da je strateški interes Hrvatske da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije i da su to javno priznali.
- Sve se vidi na Vidovdan, a ponajviše ko je, i šta je dobro za Srbiju! E, zato će Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem uvijek pobijediti - napisala je Brnabić reagujući na tekst objavljen u zagrebačkom Jutarnjem listu pod naslovom "Ustrašeni slabić i nejaki Vučić postaje sve opasniji".
"Kraj teroru"
Poručila je i to da je Srbija svirala kraj teroru i da ne postoji više ništa što blokaderi mogu da urade da to promjene.
- Nije kraj kada blokaderi kažu da je kraj, kraj je kada Srbija kaže da je kraj! A Srbija je svirala kraj teroru. I ne postoji više ništa što blokaderi mogu da urade da to promjene. Srbija je pobijedila i Srbija će uvijek pobijediti - istakla je Brnabić u objavi na mreži X.
Ona je građanima čestitala Vidovdan.
Studenti u blokadi najavili su za danas na Slaviji protest a kao zahtjeve su naveli raspisivanje izbora i prekidanje skupa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku.