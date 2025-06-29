Brnabić: Nasilje koje sprovode blokaderi večeras se završava

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kazala je da blokaderi već osam mjeseci vrše nasilje i terorišu Srbiju, što je, kako kaže, vodilo ka onome što se trenutno dešava na ulicama Beograda gdje je policija morala da interveniše nakon protesta na Trgu Slavija.

Poručila je da je dobra vijest da se sve to večeras završava.

Brnabić je za TV Pink istakla da je krajnji cilj blokadera bio da napadnu Predsjedništvo, ali da to nije ni na koji način uznemirilo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je sve vrijeme na svom radnom mjestu u toj zgradi, prenosi Tanjug.

Ostao na radnom mjestu

- Predsjednik je na svom radnom mjestu, oni su krenuli ka Predsjedništvu da napadnu tu instituciju, ali on se nije pomakao i pomjerio. Pozdravio je studente u Pionirskom parku i nakon toga se povukao u svoj kabinet, zamolio je ljude za mir i da ispoštuju praznik Vidovdan - rekla je Brnabić.

Podsjetila je da je predsjednik jučer u Kruševcu ukazao da će na ulicama Beograda nakon protesta biti nemira i pokušaja nasilja, ali i dodala da je dobra vijest za sve građane to što se "ovo večeras završava".

Podsjetimo, ranije je Brnabić poručila da blokaderi svoj skup na Vidovdan nisu završili riječima – „Živjela Srbija, već jezivim pozivom na ubistvo Srbije, monstruoznim i otvorenim pozivom na građanski rat“.

- Pamti Srbijo - napisala je ona ranije na X-u.