Obratili se Vučić i Dačić: "Povrijeđeno je ukupno 48 policajaca, privedeno 38 osoba, nikoga nećemo pomilovati"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon svega što se dešavalo sinoć nakon studentskog protesta u Beogradu, kada je došlo do sukoba između građana i policije. On je najprije govorio o izgradnji auto-puteva u Srbiji i otvaranju fabrika u Srbiji.

- Govorit ću o mnogim važnim stvarima, životno važnim. Onda će vam ključne podatke iz policijskih izvještaja saopštiti ministar, pa ću vam ja saopštiti šta nas čeka dalje. Ono što je ključno je da je Srbija pobijedila i da Srbiju ne možete pobijediti. Da Srbija nije stala, pokazuje nekoliko činjenica. U narednih nekoliko dana otvorit ćemo dionicu Požega. Time ćemo završiti 610 kilometara autoputa. Ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da vrijeme od kada smo zajednički na vlasti će biti vrijeme u kome smo petostruko više autoputeva i brzih saobraćajnica izgradili nego u bilo koje drugo vrijeme od Drugog svjetskog rata - rekao je Vučić.

Nove fabrike

Istakao je i da će u narednom periodu biti otvorene nove fabrike.

- Voz za Suboticu bit će otvoren krajem avgusta. Za Suboticu ćete stići za sat vremena, do Novog Sada za pola sata. Nismo stali sa dovođenjem investicija iako imamo mnogo problema. U narednih dana ću u Zapadnoj Srbiji da otvorimo jednu fabriku. Palfinger je počeo da radi u Nišu, a do kraja godine otvaramo italijanski Ariston i njemački Boge, također u Nišu. Strašno je važno i što radimo po drugim stvarima. Ako u julu budu jedna ili dvije dobre kiše, ja se nadam da možemo ići značajno preko tri posto sa stopom rasta. Ako sve nastavimo sa Ekspom kako smo zamislili, i ako nam vrijeme ne oteža stanje poljoprivrede, to će biti dobro - kazao je na konferenciji za medije.

Osvrnuo se i na poslovanja Air Srbije.

- Želim da vas obavijestim da će Air Srbija sutra objelodaniti podatke, nacionalna kompanija prvi put prelazi dva miliona putnika u junu, i ove godine očekujemo 4,7 miliona putnika našim nacionalnim prevoznikom. To je na ponos svakog građanina Srbije. Da samo uporedim, JAT je 1987. sa šest republika imao 4,5 miliona - rekao je on.

Dačić o sukobima

Na konferenciji je potom govorio Ivica Dačić, povodom jučerašnjih događaja.

- Kao što smo sinoć saopštili, na navedenom neprijavljenjem javnom skupu, bilo je oko 36.000 učesnika. Narušavanje javnog reda i mira počelo je nakon 21 sat, kako je i ranijih dana najavljeno. Došlo je na taj način kada je grupa lica poslije povlačenja redara napala policijske službenike u Ulici kneza Miloša. Poslije više upozorenja da prestanu, došlo je do povrijeđivanja policajaca iz kordona, i policija je bila prinuđena da odbije napad i uspostavi red i mir - rekao je Dačić i dodao:

- Tokom uspostavljanja reda i mira povrijeđeno je ukupno 48 policajaca. Jedan policajac je zadobio teške povrede, dobio je povrede glave i prelom jagodične kosti, najvjerovatnije od kamena koji je bačen - navodi.

Dačić je saopštio i da je privedeno 38 lica, te da će protiv 35 biti podnijete krivične prijave, a zahtjev za prekršajni postupak bit će podnijet protiv 26 lica. Rekao je i da je među privedenima jedno maloljetno lice.

Istakao je da su se Urgentnom centru javila 22 građana radi ukazivanja ljekarske pomoći, od kojih su dva lica dobila teške tjelesne povrede.

Poziv na sukobe

Nakon Dačića ponovo je na konferenciji govorio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

- Sinoćna objava je direktan poziv na građanske sukobe, ono zeleno svjetlo. Zahtijevam od tužilaštva da rade svoj posao, da se ne prave nevješti i naivni. Vrijeme odgovornosti dolazi. Neću potpisati pomilovanja niti abolicije - rekao je Vučić.

On je govorio o građanima koji su se sukobili sa policijom.

- Samo ne znam šta su mislili. Jesu li stvarno mislili da su jači od države. Pa definicija države je da ona ima moć fizičke prinude. Ne postoji niko jači od države, kako ste to zamislili. Na kom ste to fakultetu učili? Vidi se da niste mnogo ispita položili. Čestitam policiji na profesionalnom ponašanju, na rodoljubivom pristupu i prisebnosti, i na tome što su primjenili minimalnu silu - rekao je.

Vučić je najavio da će biti još mnogo uhapšenih zbog napada na policiju.

Vučić je komentarisao i snimak na kome se vidi kako policija ne pušta vozilo Hitne pomoći.

- Pogledajte samo ovo, njemu zastava, ovom teroristi koji je poslije uhapšen, ne služi kao zastava, već kao motka da tuče policajce. Nevjerovatno. Da se pitate kako je to moguće. Pogledajte ovo. Hitna pomoć je, zbog laži koje objavljuju neki mediji, morala da prođe da zbrine jednog povrijeđenog policajca. Ali oni ne puštaju hitnu pomoć, pa će probati poslije da iskoriste da prođu kroz kordon - rekao je Vučić.

Iako je direktor policije Dragan Vasiljević još jučer tvrdio da građani nisu propustili vozilo Hitne pomoći, na snimku je potpuno drugačije. Građani puštaju vozilo Hitne pomoći, do trenutka kada ono staje ispred kordona, koji ne propuštaju vozilo.